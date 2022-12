Le Danemark abandonne les vacances pour augmenter les dépenses militaires — RT World News

Les partis de centre-droit et de centre-gauche se sont mis d’accord pour supprimer une fête religieuse afin de “renforcer nos défenses”

Le gouvernement de coalition nouvellement formé au Danemark a choisi de supprimer l’un des 11 jours fériés du pays pour aider à atteindre l’objectif annuel de dépenses de défense de l’OTAN de 2% du PIB, malgré les critiques des Danois religieux.

“Il y a la guerre en Europe et nous devons renforcer nos défenses», a expliqué jeudi la Première ministre Mette Fredriksen lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle supprimait les vacances le premier jour au pouvoir du nouveau gouvernement. “Cela demandera à chacun de contribuer un peu plus.” Elle a dit qu’elle espérait que la mesure stimulerait la productivité et l’activité économique.

Atteindre l’objectif de dépenses de l’OTAN trois ans plus tôt que prévu est l’une des principales priorités du gouvernement de coalition, qui a pris le pouvoir jeudi. Composée du Parti libéral de centre droit et des modérés centristes en plus des sociaux-démocrates de centre gauche de Fredriksen, la coalition est la première au Danemark depuis près d’un demi-siècle à inclure des partis des deux côtés du spectre politique.















Alors que le nouveau gouvernement a expliqué la décision, certains chrétiens ont contesté le jour férié qui est supprimé du calendrier. Magasin Bededag (“Grande journée de prière”), observé le vendredi avant le quatrième dimanche après Pâques, est célébré par les Danois depuis 1686 et est traditionnellement un grand jour pour les cérémonies de confirmation.

La doyenne de la cathédrale de Roskilde, Sophie Olander, a condamné la décision du gouvernement, déclarant à la chaîne locale TV2 “Nous avons besoin de vacances, comme des temps de rassemblement pour se mettre au rythme et avoir du temps pour la prière et la réflexion. C’est une honte d’avoir une société où vous pensez que ce n’est pas important.”

Fredriksen a déclenché des élections anticipées en octobre après qu’un rapport décrivant la décision de son gouvernement en novembre 2020 d’abattre des millions de visons dans des fermes à fourrure par crainte de Covid-19 a déclenché l’indignation populaire. Alors que son parti a remporté le plus de voix le mois dernier, elle a d’abord présenté sa démission à la reine Magrethe, affirmant vouloir une coalition gouvernementale plus large. Au lieu de cela, les partenaires de la coalition de son parti ont choisi de la conserver au poste de Premier ministre et ont abandonné leurs appels à une enquête judiciaire indépendante sur l’abattage.

Copenhague a admis une semaine après avoir ordonné la destruction de toute la population de visons du pays qu’il n’y avait aucune base légale pour la directive et que l’élimination inappropriée des corps avait probablement contaminé les eaux souterraines.