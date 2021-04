La décision danoise était un signal de la profondeur des préoccupations concernant les effets secondaires du vaccin dans au moins certains pays européens, étant donné que le virus continue de se propager à travers l’Europe malgré la campagne de vaccination en cours. Tout retard dans les vaccinations pourrait entraîner plus de cas et plus de décès. Les autorités danoises ont déclaré que la décision de cesser d’utiliser le vaccin AstraZeneca retardera probablement leurs efforts de plusieurs semaines.

«Notre évaluation globale est qu’il existe un risque réel d’effets secondaires graves associés à l’utilisation du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca», a déclaré le directeur général de l’autorité sanitaire danoise Soeren Brostroem dans un communiqué. «Au milieu d’une épidémie, cela a été une décision difficile» d’arrêter d’utiliser le vaccin, a-t-il dit.

Mais il a déclaré que les autorités danoises pensaient avoir le virus sous contrôle et que les personnes les plus âgées les plus à risque de contracter une maladie grave due à la covid-19, la maladie causée par le virus, avaient déjà été vaccinées, de sorte que le gouvernement a la possibilité d’utiliser vaccins fabriqués par Pfizer et Moderna, qui utilisent une technologie différente et n’ont pas été liés à des caillots sanguins. Le Danemark prévoit d’ouvrir la vaccination à toutes les personnes âgées de plus de 16 ans à la fin du mois de juin et de finir de les vacciner au début du mois d’août.

Au Danemark, deux personnes sont décédées des suites de caillots sanguins que les autorités pensent avoir été liés au vaccin AstraZeneca. En Grande-Bretagne et en Allemagne, les autorités ont identifié environ 30 cas de caillots sanguins, chacun parmi les millions de doses administrées.

Les autorités britanniques attribuent au vaccin AstraZeneca conçu par Oxford les avoir aidées à repousser une énorme flambée de cas de coronavirus en janvier. Ils disent que le déploiement s’est déroulé en toute sécurité. Mais ils ont également commencé à recommander l’utilisation de vaccins alternatifs pour les personnes de moins de 30 ans la semaine dernière en raison des problèmes de coagulation.

La décision danoise a été un autre coup dur pour un vaccin qui a été un élément clé des stratégies mondiales de vaccination rapide, et il est prévu de le déployer dans 140 pays dans le cadre de Covax, un programme conçu pour donner accès aux pays à faible revenu inoculations. Le vaccin AstraZeneca est beaucoup moins cher que bon nombre de ses concurrents – environ 4 $ la dose, par rapport à des concurrents qui peuvent coûter quatre ou cinq fois plus cher – et il est plus facile à stocker et à transporter. AstraZeneca l’a présenté comme «un vaccin pour le monde». Mais il y a eu une hésitation croissante en Europe à ce sujet. Les États-Unis et la Suisse n’ont pas encore approuvé l’utilisation du vaccin.

Les autorités danoises ont déclaré que les personnes qui ont reçu une dose du vaccin AstraZeneca et attendaient leur deuxième dose se verront proposer à la place des injections de Pfizer ou de Moderna.

Tous les pays n’ont pas été aussi prudents à propos du vaccin AstraZeneca: après l’annonce du Danemark, le ministre tchèque de l’Intérieur, Jan Hamacek, a déclaré qu’il avait demandé à l’ambassadeur tchèque à Copenhague d’essayer d’acheter les doses inutilisées d’AstraZeneca du Danemark.

«Nous recherchons des vaccins dans le monde entier», a écrit Hamacek sur Twitter.

Le Danemark a en stock environ 52 000 doses du vaccin AstraZeneca qu’il n’utilisera pas, selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Il a passé un contrat pour plus de doses dans le cadre d’un programme d’achat de vaccins conjoint de l’Union européenne.

