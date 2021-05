La chancelière allemande Angela Merkel et le président Frank Walter-Steinmeier font partie de ceux qui ont été espionnés par la NSA avec la coopération et l’aide du service danois de renseignement de défense (FE), selon l’enquête des médias européens.

L’espionnage des États-Unis non seulement sur leurs propres citoyens, mais aussi sur des dirigeants de pays étrangers est une accusation qui a été révélée en 2013, principalement grâce à des documents divulgués par l’ancien entrepreneur de la NSA devenu dénonciateur – bien qu’il reste un fugitif aux États-Unis – Edward Snowden. Les fuites de Snowden ont spécifiquement révélé que le téléphone portable privé de Merkel avait été surveillé par les autorités américaines.

Les nouvelles révélations résultent du fait que de nombreux organes d’information européens – dont le radiodiffuseur d’État danois DR, l’allemand NDR, le suédois SVT, le norvégien NRK et le français Le Monde, entre autres – ont obtenu l’accès à des rapports internes et à des informations de sources des services secrets danois.

Selon l’enquête, des politiciens en Allemagne, en Suède, en Norvège, aux Pays-Bas, en France et même dans le secteur financier danois ont également été visés par la NSA avec l’aide d’espions danois. Le gouvernement danois serait au courant de la coopération depuis des années et aurait forcé la direction de FE à démissionner en 2020 après avoir découvert toute l’étendue de la relation à la suite d’une enquête interne. Cependant, ils n’ont communiqué leurs conclusions à aucun allié de l’Union européenne.

L’espionnage a été principalement effectué par le détournement de systèmes de communications électroniques danois car le pays dispose de stations d’atterrissage pour les câbles Internet sous-marins entre de nombreux pays, tels que l’Allemagne et la Suède. En utilisant les numéros de téléphone des politiciens et des fonctionnaires, les autorités ont pu tirer des SMS et des appels téléphoniques, tandis que ceux qui étaient espionnés n’étaient pas plus sages.

Snowden, qui a fait ses révélations sur la NSA alors que Biden était vice-président, dit que le président actuel est « bien préparé » répondre aux accusations et qu’il devrait y avoir une exigence de «Divulgation complète» du Danemark et des États-Unis.

«Biden est bien préparé à répondre à cela lorsqu’il se rendra bientôt en Europe car, bien sûr, il a été profondément impliqué dans ce scandale la première fois,» il a tweeté. «Il devrait y avoir une exigence explicite de divulgation publique complète non seulement du Danemark, mais aussi de leur partenaire principal.»

Biden est bien préparé à répondre à cela lorsqu'il se rendra bientôt en Europe car, bien sûr, il a été profondément impliqué dans ce scandale la première fois.Il devrait y avoir une exigence explicite de divulgation publique complète non seulement du Danemark, mais de leur partenaire principal. ainsi que.

En réponse aux rapports d’explosifs, le ministre norvégien de la Défense, Frank Bakke-Jensen, a déclaré qu’ils étaient «Prendre les allégations au sérieux», tandis que le ministre suédois de la Défense, Peter Hultqvist, a déclaré qu’il « Exigé des informations complètes sur ces choses. » Ni la NSA ni le service danois de renseignement de défense n’ont encore émis de commentaire.

L’ancien chef de l’opposition allemande et rival de Merkel, Peer Steinbrück, qui aurait également fait surveiller ses communications, a déclaré à la chaîne allemande ARD qu’il considérait la situation comme un « scandale. »

«Il est grotesque que des services de renseignement amis interceptent et espionnent en effet les principaux représentants d’autres pays», il a dit.

