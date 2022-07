Le Dalaï Lama se rend dans la région reculée du Ladakh, à la frontière chinoise

SRINAGAR, Inde (AP) – Le chef spirituel bouddhiste tibétain en exil, le Dalaï Lama, est arrivé vendredi dans la région reculée du Ladakh en Inde, à la frontière chinoise, où il a reçu un accueil chaleureux.

Des milliers de personnes se sont alignées des deux côtés de la route à l’extérieur de l’aéroport dans la ville de Leh, dans la région du désert froid, pour accueillir le Dalaï Lama, qui fait une tournée à l’extérieur de sa base dans la ville de Dharmsala, dans le nord de l’Inde, pour la première fois depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus en 2020. Il restera au Ladakh environ 45 jours.

Le Dalaï Lama a fait de Dharmsala son quartier général depuis qu’il a fui le Tibet après un soulèvement raté contre la domination chinoise en 1959. L’Inde considère le Tibet comme faisant partie de la Chine, bien qu’il accueille des exilés tibétains.

Cette visite est également sa première depuis que l’Inde a séparé la région de haute altitude du Cachemire et en a pris le contrôle direct en 2019. Un an après ce changement, les troupes indiennes et chinoises ont frôlé la guerre au Ladakh et depuis elles sont enfermées dans un affrontement militaire le long de leur frontière contestée.

La Chine a critiqué le Premier ministre indien Narendra Modi pour avoir salué le Dalaï Lama à l’occasion de son 87e anniversaire au début du mois, affirmant que New Delhi devrait cesser d’utiliser les questions liées au Tibet pour s’immiscer dans les “affaires intérieures” de la Chine.

Le ministère indien des Affaires étrangères a riposté et a déclaré: “Notre gouvernement a toujours eu pour politique de le traiter comme un invité en Inde et comme un chef religieux respecté qui jouit d’un large public en Inde.”

Avant sa dernière visite en 2018, le Dalaï Lama se rendait fréquemment au Ladakh et prononçait des sermons religieux dans la région, célèbre pour ses moines bouddhistes dans des monastères au sommet d’une montagne, ses paysages peu peuplés et magnifiques et ses léopards des neiges insaisissables rôdant sur un terrain accidenté.

La Chine ne reconnaît pas le gouvernement tibétain en exil et n’a pas eu de dialogue avec les représentants du Dalaï Lama depuis 2010.

La Chine affirme que le Tibet fait historiquement partie de son territoire depuis le milieu du XIIIe siècle et que le Parti communiste gouverne la région himalayenne depuis 1951. Mais de nombreux Tibétains affirment qu’ils ont été effectivement indépendants pendant la majeure partie de leur histoire et que le gouvernement chinois veut exploiter leur région riche en ressources tout en écrasant leur identité culturelle.

Le Dalaï Lama nie être un séparatiste et dit qu’il ne préconise qu’une autonomie substantielle et la protection de la culture bouddhiste indigène du Tibet.

