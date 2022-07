Le Dalaï Lama appelle à la compassion “malgré ce que la Chine a fait”

Le Dalaï Lama a demandé à ses partisans de faire preuve de compassion malgré ce que la Chine a fait aux Tibétains.

Il est en exil en Inde depuis 1951, lorsqu’un soulèvement tibétain contre la domination chinoise a échoué.

Pékin ne reconnaît pas le gouvernement tibétain en exil là-bas et New Delhi considère le Tibet comme faisant partie de la Chine.

Le dalaï-lama a demandé jeudi à ses partisans de faire preuve de compassion “malgré ce que la Chine a fait aux Tibétains”, alors qu’il visitait la région reculée du Ladakh en Inde.

Le chef spirituel bouddhiste tibétain se trouve dans la région du désert froid – qui borde la Chine – lors de sa première visite en dehors de la ville de Dharamshala, dans le nord de l’Inde, depuis le début de la pandémie de coronavirus.

“Malgré ce que la Chine a fait aux Tibétains, nous ne devons pas perdre la compassion”, a déclaré le Dalaï Lama à la fin d’un sermon de deux heures à l’extérieur de la ville de Leh.

Des dizaines de milliers de ses disciples bouddhistes de toute la région peu peuplée se sont réunis pour entendre ses enseignements au terrain d’enseignement de Shewatsel.

Il s’agit de la première visite de l’homme de 87 ans au Ladakh depuis 2019, lorsque New Delhi a divisé la région contestée du Cachemire – faisant du Ladakh un territoire distinct gouverné directement depuis New Delhi.

Avant les changements, il se rendait souvent pour méditer et dispenser des enseignements religieux dans la région à majorité bouddhiste de haute altitude qui accueille également des milliers d’exilés tibétains.

Les responsables ont déclaré qu’environ 40 000 personnes, dont beaucoup agitaient des drapeaux religieux, ont assisté au sermon, malgré la pluie.

Des centaines de policiers et de troupes paramilitaires gardaient le terrain et toutes les routes qui y menaient, et l’Internet mobile dans la région a été coupé tandis que des moines bouddhistes portant des robes traditionnelles marron et moutarde écoutaient leur chef spirituel avec une attention soutenue.

Kanika Tashi, 57 ans, qui a assisté au sermon, a déclaré à l’AFP que le dalaï-lama enseigne l’essentiel de l’au-delà bouddhiste.

“Prier n’est pas utile si notre cœur n’est pas bon”, a-t-il déclaré. “Nos cœurs doivent être bons et nous devons nous entraider sans nous faire de mal.”

Les deux nations les plus peuplées du monde ont redirigé des dizaines de milliers de soldats supplémentaires dans la région himalayenne de haute altitude après qu’une bataille meurtrière au corps à corps en juin 2020 a fait au moins 20 morts parmi les soldats indiens et quatre chinois.

Après avoir mené une guerre frontalière à grande échelle en 1962, les deux parties se sont mutuellement accusées d’avoir tenté de s’emparer du territoire le long de leur division non officielle, connue sous le nom de ligne de contrôle réel.