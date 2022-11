Le Dakota, très actif, domine le chronomètre et dépasse Marquette – Shaw Local

DAKOTA – La frustration pouvait facilement être lue sur les visages boueux et humides des Marquette Crusaders alors qu’ils arpentaient la ligne de touche boueuse en attendant leur prochaine chance contre une défense physique et dure du Dakota.

Mais cette prochaine chance ne s’est jamais présentée.

Après que les Indiens aient marqué 22 points consécutifs au deuxième quart pour prendre une avance décisive dans leur match éliminatoire du deuxième tour 1A par un samedi après-midi humide et extrêmement venteux, Marquette a pris vie. Il a terminé la mi-temps avec une paire de scores dans les 72 dernières secondes pour y revenir, et semblait avoir tout l’élan avec seulement deux périodes à jouer.

C’est là que Dakota a extrait l’air du ballon.

Les croisés ont mâché les 8 premières minutes et 10 secondes de la troisième strophe avec un entraînement qui est mort chez les Indiens 14. Puis, après avoir ajouté un score d’assurance, Dakota a obtenu un autre arrêt et a commencé son propre long trajet, mâchant étonnamment le 10:19 finales du match en route vers une victoire 30-19.

La victoire envoie les Indiens (7-4) en quart de finale le week-end prochain contre Forreston, rival de la Northwest Upstate Illinois Conference, qui a renversé la seule autre équipe à battre Marquette, Chicago Hope Academy, 44-16, à Forreston également samedi.

Le club déçu de Marquette voit sa saison se terminer sur un bilan de 9-2.

“C’était frustrant”, a déclaré l’entraîneur de Marquette, Tom Jobst. «Nous avons vraiment bien terminé la première mi-temps avec un bon entraînement, nous avons obtenu un roulement, un autre touché, puis nous n’avons tout simplement pas pu récupérer le ballon. Nous avons joué dur, mais ils l’ont juste battu. Ils n’ont rien fait à quoi nous ne nous attendions pas, ils l’ont juste très bien fait, très précisément. Ils ont été patients. Ils ne sont pas devenus gourmands. Ils se sont contentés de nous et n’ont fait aucune erreur. Donnez-leur du crédit.

« Ce n’est jamais facile de voir une fin de saison. Ce sont de grands enfants, et les seniors, ce sont de grands leaders. Ils vont vraiment me manquer.

Marquette a inscrit le premier score du match, le quart-arrière Alex Graham brisant une course de 28 verges et frappant Charlie Mullen sur 19 verges pour mettre en place son propre faufilage de 2 verges qui, avec le PAT de Sam Mitre, a porté le score à 7-0.

Mais les Indiens ont marqué les 22 points suivants, d’abord sur un plongeon de 2 verges et une transformation exécutée par Conner Mathews, puis en profitant des erreurs de Cru.

Après que Thomas Bowman ait récupéré une passe de Graham, Adrian Arellano a interrompu une rafale de TD de 33 verges, avec Mathews ajoutant le PAT, puis Kade Vock a récupéré un botté de dégagement de la balle glissante au Marquette 17. Bowman a encaissé cela à 13 verges de distance. pour une avance de 22-7 Dakota.

Mais soudain, les erreurs sont allées dans l’autre sens. Marquette a converti trois situations consécutives de quatrième et courte, la dernière sur un balayage à droite de Tommy Durdan pour un touché de 53 verges. Durdan a terminé avec 14 courses pour 109 verges ce jour-là.

Mullen de MA a capté une passe d’écran lobée de Kaidyn Neidermeier aux Indians 45 avec 52,6 secondes à faire et Graham a fait en sorte que cela compte, lançant une passe de 29 verges à Logan Nelson vers le Dakota 1 avant de se frapper avec seulement 9,7 secondes à jouer.

“J’étais un idiot qui a demandé un temps mort avec 1:48 à faire avant qu’ils ne fassent un bon jeu”, a déclaré l’entraîneur du Dakota, Dan Sheets. “Et j’avais dit toute la semaine que je n’allais pas lancer le ballon, et je l’ai fait deux fois et regardez ce qui s’est passé la deuxième fois. Cela a établi leur deuxième score. Aussi bons et aussi talentueux soient-ils, vous ne pouvez pas leur donner de telles opportunités.

À la sortie de la mi-temps, Marquette a lancé le ballon 19 fois sur 50 verges jusqu’au Dakota 14 avant que les hôtes ne les arrêtent avec 3:50 à faire dans le troisième. Malheureusement, l’attaque des Indiens est devenue si efficace par la suite que les croisés n’ont joué que trois autres jeux le reste de la partie.

Mathews a couru dans un TD de 14 verges et la conversion pour élargir l’avance vers la finale et, après le trois-and-out de Marquette, a couru 15 jeux consécutifs pour effacer les 10:19 finaux du concours.

“J’ai dit à nos enfants à la mi-temps que nous allions faire ce que nous faisions, et c’est courir le ballon”, a déclaré Sheets. « Les enfants ont joué super bien. … Ils continuent de se battre.