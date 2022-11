Le Dakota du Sud interdit TikTok aux appareils gouvernementaux

La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem application de médias sociaux interdite TikTok pour les agences gouvernementales de l’État, les employés et les sous-traitants utilisant des appareils appartenant à l’État mercredi. La principale préoccupation est que TikTok, qui appartient à la société chinoise ByteDance, puisse prendre le contrôle d’informations classifiées sur l’emplacement d’un utilisateur, les données de navigation sur Internet et les frappes au clavier et utiliser ces informations pour compromettre ou contrôler les données logicielles, selon le décret exécutif du gouverneur républicain

L’ordonnance entre en vigueur immédiatement et s’applique aux “employés et agences de l’État du Dakota du Sud, y compris les personnes et entités qui contractent avec l’État, les commissions et les autorités ou agents de celui-ci”, indique l’ordonnance. Les employés de l’État ne peuvent pas télécharger, utiliser l’application ni visiter le site Web sur des appareils appartenant à l’État ou loués.

La présence américaine de l’application reste menacée alors que les responsables gouvernementaux remettent en question ses risques de sécurité.

En novembre, Le directeur du FBI Christopher Wray énuméré les préoccupations du gouvernement américain concernant TikTok et ses éventuels risques pour la sécurité nationale. D’autres responsables gouvernementaux ont commenté les mécanismes de surveillance de l’application. Commissaire de la FCC Brendan Carr a témoigné devant un sous-comité du comité de surveillance et de réforme de la Chambre a déclaré que “TikTok fonctionne comme un outil de surveillance sophistiqué qui récolte de grandes quantités de données personnelles et sensibles”.