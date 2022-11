Le Dakota du Sud approuve l’expansion de Medicaid sur la résistance du GOP

SIOUX FALLS, SD (AP) – Les électeurs du Dakota du Sud ont approuvé mardi l’extension de l’assurance maladie Medicaid à des dizaines de milliers de résidents à faible revenu par le biais d’un amendement constitutionnel.

Le vote majoritaire en faveur de l’amendement constitutionnel D supprime le Dakota du Sud d’une liste de 12 États qui n’ont pas élargi l’admissibilité au programme gouvernemental d’assurance maladie aux personnes gagnant jusqu’à 138% du seuil de pauvreté fédéral – actuellement environ 18 800 $ pour un individu ou 38 300 $ pour une famille de quatre personnes.

La législature contrôlée par les républicains avait refusé d’étendre l’admissibilité à Medicaid en vertu de la loi fédérale de 2010 sur les soins abordables, et la gouverneure Kristi Noem s’est opposée à l’idée. Mais les partisans de l’expansion ont réussi grâce à des mesures de vote dans les États dominés par le GOP, et une large coalition de groupes et d’organisations de soins de santé a soutenu une campagne de vote bien financée cette année dans le Dakota du Sud.

«Nous sommes une communauté agricole et les gens ne peuvent tout simplement pas se payer une assurance, ils ont donc besoin d’aide supplémentaire», a déclaré Bob Pederson, un retraité de Sioux Falls qui a voté mardi pour élargir l’admissibilité.

Dave Melemseter, votant également à Sioux Falls, a déclaré qu’il soutenait l’expansion même s’il craignait qu’elle ne pèse lourdement sur le budget de l’État. Melemseter – qui, comme Pederson, a déclaré qu’il votait généralement républicain – a déclaré qu’il était important que les gens aient une couverture.

“Je pense que cela passera et je pense que dans six ans, nous allons être coincés avec une très grosse facture”, a-t-il déclaré.

Autrefois une proposition qui était un anathème pour les conservateurs, son adoption serait un signe d’acceptation croissante, même dans un état profondément rouge.

En modifiant la Constitution de l’État, les électeurs placeraient également l’expansion de Medicaid hors de la portée de l’Assemblée législative. Environ 40 000 personnes deviendraient éligibles à Medicaid.

Une coalition de groupes de soins de santé, y compris les plus grands systèmes hospitaliers de l’État, a lancé la campagne électorale. Il a également obtenu le soutien d’organisations de tous les horizons politiques, de la Chambre de commerce de l’État à l’Union des agriculteurs du Dakota du Sud, en passant par des organisations religieuses et des groupes progressistes.

Les partisans de l’expansion affirment que l’accès à Medicaid aiderait les personnes à faible revenu qui pourraient être aux prises avec des factures d’hôpital exorbitantes, tout en permettant aux citoyens de l’État de puiser dans plus d’un milliard de dollars de fonds fédéraux.

Ils ont diffusé des publicités mettant en vedette des gens de la classe ouvrière comme des agriculteurs et des coiffeurs parlant de leur besoin d’une couverture de soins de santé.

La campagne a qualifié l’amendement de “contrat” ​​financier pour le Dakota du Sud. Le gouvernement fédéral paie 90% des coûts dans le cadre d’un programme de secours fédéral COVID-19 de 2021, de sorte que l’État recevrait 1,3 milliard de dollars de financement fédéral sur cinq ans pour son expansion. La part de l’État au cours de cette période serait de 166,2 millions de dollars, mais entraînerait également des économies de 162,5 millions de dollars, selon la division de recherche de l’Assemblée législative.

Mais certains législateurs républicains ont fait valoir que l’amendement constitutionnel créerait un passif dans le petit budget de l’État du Dakota du Sud.

Des groupes comme American for Prosperity, une organisation de lobbying libérale, soutiennent également que Medicaid est un programme inutile et décourage les gens de chercher des emplois où ils peuvent obtenir une assurance privée.

Dans un effort pour éviter le vote d’expansion de Medicaid, les législateurs républicains avaient proposé un amendement constitutionnel distinct lors des élections primaires de cette année qui aurait exigé un seuil de vote de 60% sur les mesures de vote qui augmentent les impôts ou dépensent des fonds publics importants. Cette proposition a été massivement rejetée par les électeurs.

Noem, qui est susceptible de gagner à nouveau le poste de gouverneur, s’est opposée à l’expansion mais avait déclaré qu’elle la mettrait en œuvre si elle était adoptée.

Stephen Groves, l’Associated Press