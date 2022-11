Le Dakota du Nord voit de la publicité et une campagne éclair avant le vote

BISMARCK, ND (AP) – Après des mois à sillonner l’État, des petits cafés de la ville aux grandes villes, les candidats à la Chambre des États-Unis du Dakota du Nord ont fait un dernier effort lundi pour tenter d’obtenir le soutien des électeurs principalement par le biais des médias sociaux et des interviews à la télévision et à la radio et La publicité.

Les partisans d’une initiative de légalisation de la marijuana qui apparaîtra sur le bulletin de vote mardi étaient occupés à frapper les campus universitaires de l’État et les entreprises favorables au pot pour susciter un soutien. Les ennemis de la marijuana, qui étaient à court d’argent, s’appuyaient sur une campagne éclair sur les réseaux sociaux pour mettre en garde contre la légalisation de la drogue.

La course entre la représentante américaine républicaine sortante Kelly Armstrong et l’ancienne Miss America Cara Mund est étroitement surveillée dans le Dakota du Nord, en partie à cause de l’entrée tardive de Mund dans le concours, citant son soutien au droit à l’avortement à la suite de l’annulation par la Cour suprême de Roe v. Wade . La course de Mund en tant que démocrate indépendant stimulé Mark Haugen a quitté la course, citant la pression de certains membres de son propre parti pour faire place à Mund.

Les deux candidats semblaient confiants lundi et pensaient avoir fait suffisamment de campagne pour remporter le seul siège du Dakota du Nord au Congrès.

Armstrong a déclaré qu’il examinait les nominations à l’académie militaire lundi et prévoyait d’assister à la conférence parents-enseignants de son fils dans sa ville natale de Dickinson plus tard dans la journée.

“J’ai fait de la radio et d’autres médias aujourd’hui, puis nous allons juste nous ressaisir et nous préparer pour demain”, a déclaré Armstrong, qui brigue un troisième mandat.

“Nous avons travaillé très, très dur au cours des deux dernières semaines d’un bout à l’autre de l’État”, a-t-il déclaré.

Armstrong ne divulguerait pas les sondages internes de sa campagne sur la course.

“Nous devrions être d’accord, mais le seul sondage qui compte est demain le jour du scrutin”, a-t-il déclaré.

Mund a déclaré qu’elle aussi avait voyagé dans une grande partie de l’État, en particulier au cours des deux dernières semaines.

Mund est entré dans la course début août.

“J’ai l’impression d’avoir fait tout ce que je pouvais depuis l’annonce”, a-t-elle déclaré. “Je savais que ce serait un sprint jusqu’à la fin.”

Armstrong détenait un énorme avantage financier, levant au total près de 2 millions de dollars par rapport aux quelque 78 000 dollars que Mund avait levés jusqu’à la fin septembre.

Plus de 96 000 habitants du Dakota du Nord avaient déjà voté à midi lundi, soit environ 16% des habitants éligibles pour voter aux élections. Le taux de participation est historiquement d’environ 25 % pour les primaires et de 50 % pour les élections de novembre.

Les partisans de l’initiative de légalisation de la marijuana faisaient un effort de dernière minute pour amener les partisans aux urnes.

Une mesure similaire a été rejetée par les électeurs du Dakota du Nord il y a quatre ans.

David Owen, qui a dirigé les efforts passés de légalisation pro-marijuana, ainsi que le courant, pense que la mesure a de bonnes chances de passer cette fois.

“Ce n’est pas à 100% dans le sac, mais nous nous sentons bien là où nous en sommes”, a déclaré Owen.

Le groupe faisait un effort de dernière minute pour informer les supporters afin d’aider à faire passer le mot lundi.

Les partisans utilisaient les médias sociaux, les appels téléphoniques et les SMS pour défendre leur cause, et visitaient également les campus universitaires et les entreprises telles que les fumoirs pour rappeler aux gens de voter.

Les partisans de la légalisation ont collecté environ 550 000 dollars pour faire avancer la mesure, tandis que les ennemis n’ont collecté qu’environ 2 500 dollars dans une tentative de dernière minute pour lutter contre la mesure, selon les dossiers de financement de la campagne.

Le groupe anti-marijuana n’a pas d’argent pour la télévision ou d’autres publicités de campagne traditionnelles, a déclaré Luke Niforatos, vice-président exécutif de Smart Approaches to Marijuana, une organisation politique basée en Virginie contre la légalisation de la marijuana qui aide à lutter contre la mesure dans le Dakota du Nord.

“Il s’agissait essentiellement d’une campagne de chaussures en cuir et d’une campagne sur les réseaux sociaux”, a déclaré Niforatos. “Nous avons un peu d’argent pour faire de la publicité numérique et quelques vidéos, mais à part ça, c’est purement populaire.”

James Macpherson, Associated Press