L’éditeur du tabloïd britannique Daily Mirror a reconnu et s’est excusé d’avoir recueilli illégalement des informations sur le prince Harry dans ses reportages, et a déclaré que cela justifiait une indemnisation, le premier procès de piratage téléphonique du prince ayant commencé mercredi.

L’admission a été faite dans des documents judiciaires décrivant la défense de Mirror Group Newspapers.

Le groupe a continué de nier avoir piraté les téléphones pour intercepter les messages vocaux et a déclaré que Harry avait porté les réclamations au-delà d’un délai de six ans. Mais il a reconnu qu’il y avait « certaines preuves de l’instruction de tiers de s’engager dans d’autres types d’UIG [unlawful information gathering]. »

Il a déclaré que cela « justifiait une indemnisation », mais n’a pas précisé la forme que cela pourrait prendre.

« La MGN s’excuse sans réserve pour tous ces cas d’UIG et assure aux demandeurs qu’un tel comportement ne se reproduira jamais », ont indiqué les documents judiciaires.

L’éditeur a déclaré que ses excuses n’étaient pas une manœuvre tactique pour réduire les dommages, mais avaient été faites « parce qu’une telle conduite n’aurait jamais dû se produire ».

Harry s’attendait à témoigner

Harry a allégué que des journalistes du Daily Mirror, du Sunday Mirror et du Sunday People avaient utilisé des méthodes illégales pour recueillir des informations auprès de sa famille et de ses amis pour près de 150 articles. Le journal a déclaré qu’il se trompait sur la manière dont ses journalistes avaient obtenu des informations, affirmant qu’ils avaient utilisé des méthodes légales pour de nombreux articles.

Les activités en question remontent à plus de deux décennies, lorsque des journalistes et des détectives privés ont intercepté des messages vocaux pour espionner des membres de la famille royale, des politiciens, des athlètes, des célébrités et même des victimes de crimes.

ÉCOUTEZ | La relation entre la monarchie et les médias :

Brûleur avant31:28Frenemies : Le Prince, la monarchie et les médias

Harry devrait témoigner en personne en juin, a déclaré son avocat. Ce ne sera pas sa première comparution devant la Haute Cour, après sa comparution surprise le mois dernier pour observer la majeure partie d’une audience de quatre jours dans l’un de ses autres procès.

Il ne s’est pas présenté aux déclarations liminaires du procès. Harry est retourné en Californie après avoir assisté samedi au couronnement de son père, le roi Charles III.

Le prince a mené une guerre des mots contre les journaux britanniques dans des réclamations légales et dans ses mémoires à succès De rechange, jurant de faire de sa vie la mission de réformer les médias qu’il accuse de la mort de sa mère, la princesse Diana. Elle est décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997 alors que des paparazzis la suivaient dans des véhicules.

Harry a également poursuivi les éditeurs du Daily Mail et du Sun pour le scandale du piratage téléphonique qui s’est métastasé après une enquête d’un an sur l’éthique de la presse en 2011 a révélé que les employés du tabloïd News of the World, aujourd’hui disparu, propriété de Rupert Murdoch, avaient écouté sur les messages vocaux des téléphones portables. Plusieurs dirigeants et employés de l’empire Murdoch ont fait l’objet d’une enquête pénale en conséquence, et sa News Corp. a payé des centaines de millions de livres de dommages et intérêts aux victimes.

Fait allusion à un accord royal avec des barons de la presse

Harry a décrit ses griefs contre les médias dans des documents judiciaires, affirmant que la presse le poursuivait depuis ses débuts et avait créé un récit qui le dépeint comme « le ‘thicko’, le ‘tricheur’, le ‘buveur mineur' ». les petites amies ont été détruites par « toute la presse tabloïd en tant que tierce partie », a-t-il allégué.

Les poursuites judiciaires de Harry pourraient encore perturber les relations familiales qui ont été tendues depuis que Harry et sa femme, Meghan, ont quitté la vie royale en 2020 et ont déménagé aux États-Unis après s’être plaints des attitudes racistes de la presse britannique.

REGARDER | Harry assiste au couronnement en solo :

Le prince Harry assiste au couronnement du roi Charles Le prince Harry, qui s’est rendu à Londres pour le couronnement du roi Charles sans sa femme, Meghan, est arrivé devant les membres les plus âgés de la famille royale.

L’avocat du prince a fait valoir qu’une exception devrait être appliquée au délai de six ans pour porter plainte parce que les éditeurs ont activement dissimulé la tromperie.

Harry a blâmé son retard à porter plainte, en partie, sur sa famille. Il a affirmé qu’il lui était interdit de porter plainte contre The Sun et d’autres journaux appartenant à Murdoch en raison d’un « accord secret » – prétendument approuvé par la reine Elizabeth – qui prévoyait de parvenir à un règlement privé et d’obtenir des excuses.

« La raison en était d’éviter la situation où un membre de la famille royale devrait s’asseoir à la barre des témoins et raconter les détails spécifiques des messages vocaux privés et très sensibles qui avaient été interceptés », a déclaré Harry dans une déclaration de témoin contre Journaux du groupe de nouvelles de Murdoch.

« L’institution était incroyablement nerveuse à ce sujet et voulait à tout prix éviter le genre de préjudice à sa réputation qu’elle avait subi en 1993 », a-t-il déclaré, faisant allusion à la transcription d’un enregistrement divulgué – publié dans le Sunday Mirror – d’une conversation intime. son père, alors prince de Galles, avait eu avec sa maîtresse, aujourd’hui reine Camilla, dans laquelle il se comparait à un tampon.

Harry a déclaré que son frère, le prince William, avait discrètement réglé ses propres réclamations de piratage avec News Group pour une « énorme somme d’argent » en 2020. Il a également affirmé que son père avait ordonné au personnel du palais de lui ordonner d’abandonner son litige parce que c’était mauvais pour la famille.

La société de Murdoch a nié l’existence d’un « accord secret » et n’a pas voulu commenter le règlement présumé.

Le palais n’a pas répondu aux demandes de commentaires.