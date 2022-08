Le Daghestan dévoilera un hommage spécial au tourisme de Khabib

Les fans devraient affluer pour voir où l’icône de l’UFC s’est entraînée

Les fans de combat sont obligés de visiter le Daghestan pour voir où des athlètes de sports de combat tels que Khabib Nurmagomedov ont fait leurs premiers pas dans leur carrière légendaire dans un nouvel effort pour galvaniser le tourisme dans la région, selon Anna Bezrukova, vice-ministre du tourisme et des arts populaires. Artisanat.

Le Daghestan a une riche histoire dans les sports de combat tels que les arts martiaux mixtes et la lutte, et a produit une solide lignée de champions de la région, dont Nurmagomedov, qui a officiellement pris sa retraite invaincu de l’UFC l’année dernière.

La région a également vu des personnalités comme Islam Makhachev, ainsi que divers autres combattants qui partagent le nom de famille Nurmagomedov, commencer à faire leur empreinte sur le sport en utilisant des compétences qui ont été perfectionnées au Daghestan.

Compte tenu de l’énorme popularité mondiale que Khabib a acquise tout au long de sa carrière de champion, on espère que les visiteurs afflueront de loin pour voir où Khabib a fait ses premiers pas dans sa carrière de champion – une idée suscitée, dit Bezrukova, par divers touristes visitant le Daghestan pour en savoir plus sur Nurmagomedov.

“Le Daghestan est une forge d’olympiens en lutte libre“, a déclaré Bezrukova à TASS à propos de la proposition.

“Dans ce sens, nous avons des idées sur la formation de certaines routes olympiques, c’est-à-dire que des routes seront formées en fonction des lieux de naissance des Olympiens.

“Désormais, les endroits où Khabib Nurmagomedov et Abdulrashid Sadulaev se sont entraînés sont populaires. Les itinéraires sont déjà créés au hasard par eux-mêmes, car les touristes indépendants trouvent où Khabib Nurmagomedov est né, ils y viennent.”

Le double médaillé d’or olympique Sadulaev, connu sous le nom de “The Russian Tank”, est également originaire du Daghestan et est actuellement reconnu par beaucoup comme le lutteur de style libre actif le plus dominant au monde.

“Dans l’ensemble, ils partent tous s’entraîner dans leur village et commencent leur carrière sportive dans leur village», a ajouté Bezrukova.

“Probablement, le climat a également influencé le fait qu’ils ont réussi, le relief du Daghestan lui-même est très difficile – chaque jour, ils courent et respirent de l’air frais, traversent des terrains difficiles.

“Il y a une telle tendance – les entraîneurs qui travaillent avec des enfants dans d’autres régions, font eux-mêmes de tels frais pour leurs élèves, viennent au Daghestan exactement dans les endroits où nos athlètes ont été élevés.”

Nurmagomedov est né à Sildi avant que sa famille ne déménage à Kirovaul et, finalement, dans la capitale du Daghestan, Makhachkala.

C’est ici que le jeune Khabib a développé pour la première fois son vif intérêt pour les sports de combat après avoir observé des séances d’entraînement organisées par son père, Abdulmanap.

Khabib est finalement devenu un champion de l’UFC et sans doute l’athlète le plus en vue du pays. Il reste la personnalité russe la plus suivie sur le réseau social Instagram.