Le DA du comté de LA fait pression pour que le gouverneur accorde la clémence aux frères Menendez

Énorme développement pour Érik et Lyle Menéndez … Le procureur du comté de LA milite en faveur d’un chemin vers la liberté qui pourrait libérer les frères en quelques semaines.

TMZ a dévoilé l’histoire… L’avocat d’Erik et Lyle, Marc Geragos a déposé mardi des documents juridiques auprès du gouverneur de Californie Gavin Newsom lui demandant d’accorder la clémence à ses clients.

Gascon déclare désormais : « Je soutiens fermement la clémence envers Erik et Lyle Menendez… Ils ont respectivement servi 34 ans et ont poursuivi leurs études et travaillé à la création de nouveaux programmes pour soutenir la réadaptation des codétenus. »