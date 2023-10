Le DA du comté de Fulton assigne Kerik à comparaître comme témoin dans l’affaire Trump en Géorgie

Le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, a assigné à comparaître l’ancien commissaire de police de New York, Bernard Kerik, pour qu’il témoigne en tant que témoin du gouvernement lors du procès en Géorgie de deux co-conspirateurs de Trump plus tard ce mois-ci, selon une nouvelle lettre obtenue par CBS News.

L’avocat de Kerik, Tim Parlatore, dans une lettre au procureur spécial chargé de l’affaire, Nathan Wade, a confirmé que Kerik avait reçu une assignation à comparaître pour témoigner lors du prochain procès des avocats Kenneth Chesebro et Sidney Powell le 23 octobre. tous deux ont invoqué leur droit à un procès rapide, sont jugés séparément de l’ancien président Donald Trump et de 16 autres personnes accusées en Géorgie d’avoir tenté de renverser le résultat de l’élection présidentielle de 2020.

Parlatore a souligné à Wade qu ‘ »aucun avocat pénaliste compétent ne permettrait à M. Kerik de témoigner sans l’octroi de l’immunité ». Kerik a été identifié comme l’un des co-conspirateurs non inculpés dans l’affaire, c’est pourquoi Parlatore a fait valoir que sans immunité, témoigner mettrait en péril les droits de Kerik en vertu des 5e et 6e amendements. Il a écrit que son client « n’avait rien fait de mal » et a rejeté les affirmations du bureau du procureur selon lesquelles il était co-conspirateur.

Parlatore dit que le tribunal a deux pistes d’action pour obtenir le témoignage de Kerik : soit il doit tenir une audience et le bureau du procureur doit retirer ses « allégations publiques » contre Kerik ; ou bien il doit lui accorder l’immunité. CNN a d’abord signalé l’assignation à comparaître de Kerik et a déclaré que Parlatore avait confirmé qu’il était « l’individu 5 » dans l’acte d’accusation du comté de Fulton.

Selon l’acte d’accusation, Kerick aurait reçu un e-mail de Chesebro contenant des documents qui « devaient être utilisés par les candidats aux élections présidentielles de Trump en Géorgie dans le but de voter pour Donald John Trump le 14 décembre 2020 », même s’il a perdu la Géorgie. .

Kerik aurait également assisté à une réunion avec les co-conspirateurs accusés de Trump, Rudy Giuliani et Jenna Ellis, ainsi qu’avec des législateurs de l’Arizona, au cours de laquelle Giuliani « a fait de fausses déclarations concernant la fraude lors de l’élection présidentielle du 3 novembre 2020 en Arizona et a sollicité, demandé et importuné ». les législateurs présents pour convoquer une session extraordinaire de la législature de l’État de l’Arizona. L’acte d’accusation indique également qu’il a assisté à une réunion similaire avec les deux co-conspirateurs présumés et des membres de l’Assemblée de Pennsylvanie.

