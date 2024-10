Le DA de Los Angeles dit qu’Erik et Lyle Menendez devraient être condamnés à nouveau

Un procureur de Los Angeles a déclaré jeudi qu’il demandait au tribunal de condamner à nouveau Erik et Lyle Menendez après avoir passé plus de 30 ans en prison pour le meurtre par arme à feu de leurs parents, après que de nouvelles preuves ont été révélées indiquant qu’ils avaient été abusés sexuellement par leur père. depuis des années.

La recommandation évoque la possibilité que les frères soient libérés sous condition.

« Je pense qu’en vertu de la loi, une nouvelle condamnation est appropriée et je vais la recommander à un tribunal demain », a déclaré le procureur du comté de Los Angeles, George Gascón, lors d’une conférence de presse.

Gascón a dit qu’il le ferait recommandent que leurs peines à perpétuité soient levées et remplacé par une peine de 50 ans à perpétuité, mais qu’ils seraient éligibles à la libération conditionnelle en raison de leur jeune âge au moment des meurtres.

« Je crois qu’ils ont payé leur dette envers la société », a déclaré Gascón.

Les frères Menendez, aujourd’hui âgés de 56 et 53 ans, ont été reconnus coupables à l’issue du deuxième de deux procès très médiatisés qui ont captivé les États-Unis à l’époque en raison de leur richesse et de leurs privilèges en tant que fils d’une maison de disques et d’un dirigeant de l’industrie du divertissement.

Jose Menendez a reçu une balle dans la nuque et Kitty Menendez a été abattue de 15 fois à leur domicile de Beverly Hills. Lyle avait 21 ans et Erik 18 ans à l’époque.

Des mois de pourparlers entre procureurs et défense

Une récente série Netflix dramatisant leur histoire a ravivé l’intérêt pour cette affaire, mais depuis plus d’un an, les avocats de la défense sont en pourparlers avec les procureurs pour annuler la peine ou demander un nouveau procès, citant de nouvelles preuves révélées appuyant l’affirmation des frères selon laquelle avait été agressé pendant des années.

Lors de leur premier procès, qui a été télévisé et s’est terminé par un jury sans majorité, les frères ont déclaré qu’ils avaient été maltraités sexuellement par leurs deux parents pendant des années et qu’ils agissaient en état de légitime défense, et que leur père les avait menacés de les tuer s’ils révélaient les abus.

Les procureurs ont fait valoir que les deux hommes recherchaient la fortune de plusieurs millions de dollars de leurs parents.

Un jury les a reconnus coupables lors d’un deuxième procès devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, qui n’a pas été télédiffusé, mais ce même jury leur a également épargné la peine de mort, optant pour la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Gascón a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que les frères avaient tué leurs parents, mais a cité de nouvelles preuves, notamment une lettre qu’Erik Menendez aurait écrite à un cousin huit mois avant les meurtres dans laquelle il décrivait les abus. Si les preuves avaient été présentées au procès, le jury aurait pu parvenir à un résultat différent, a-t-il déclaré.

Les enquêteurs examinent également les allégations d’un membre du groupe pop Menudo des années 1980, qui aurait déclaré avoir été maltraité par José Menendez. Ces allégations ont été rendues publiques l’année dernière dans la série documentaire Peacock intitulée Menendez + Menudo : Garçons trahis.

Gascón s’est également dit préoccupé par les commentaires d’un membre du parquet à l’époque, selon lesquels les hommes ne pouvaient pas être violés. « Notre bureau a développé une compréhension plus moderne de la violence sexuelle depuis que les frères Menendez ont été poursuivis pour la première fois », a déclaré Gascón dans un communiqué du 16 octobre.

Gascón avait précédemment déclaré qu’il attendrait une audience du tribunal le 26 novembre pour prendre une décision sur l’affaire, mais il a accéléré la décision étant donné l’intense intérêt du public.

Il fera également face à une difficile bataille de réélection contre son challenger Nathan Hochman le 5 novembre.