Le D-304 de Genève approuve une offre de projet d’immobilisations de près de 716 000 $ – Shaw Local

GENÈVE – La commission scolaire du district 304 de Genève a approuvé lundi un contrat pour le resurfaçage et l’amélioration du drainage pour près de 716 000 $.

Le contrat a été attribué au seul soumissionnaire, Abbey Paving & Sealcoating Company Inc. d’Aurora. L’offre initiale était de près de 651 000 $, mais en ajoutant plus de 65 000 $ pour les imprévus, le coût total du projet était de 715 835,73 $.

L’étendue des travaux comprend le resurfaçage et le remplacement de la chaussée et l’amélioration du drainage au Centre de services éducatifs Coultrap, au lycée de Genève et au bâtiment de maintenance de l’avenue Logan, selon des documents.

Le conseil scolaire a également approuvé un achat de 103 839 $ à Gregg Communications Systems Inc., avec des bureaux à Lombard et à Chicago, pour un contrat de support et de maintenance de trois ans pour le système téléphonique existant du district, selon les archives.

Le conseil a également approuvé plus de 2,3 millions de dollars dans une série de paiements aux entrepreneurs pour divers projets d’immobilisations :

• 439 493,05 $ à Malcor Roofing of Illinois Inc., de St. Charles, pour le sixième et dernier paiement pour la rénovation du toit de l’école secondaire. Le coût total du projet s’élevait à plus de 3,1 millions de dollars.

• 512 033,08 $ en trois paiements à Johnson Controls Inc., avec des bureaux à Rockford et à Chicago, pour un système de contrôle numérique direct pour la gestion des bâtiments à la Geneva High School.

• 98 266 $ à la Mid-Valley Special Education Cooperative pour la part du district du coût de remplacement du toit.

• 74 475,31 $ au Cashman Stahler Group Inc., Lombard, pour la rénovation des chaussées en béton de l’école primaire Heartland, de l’école secondaire Geneva et des deux collèges.

• 72 612,17 $ à C. Acitelli Heating & Piping Contractors Inc., de Villa Park, pour le remplacement d’une chaudière à l’école primaire Mill Creek.

• 56 470,50 $ également à C. Acitelli pour le remplacement d’une chaudière à l’école primaire Western Avenue.

• 55 905,90 $ à MBB Enterprises of Chicago Inc. pour des réparations de maçonnerie dans les écoles primaires Harrison Street et Western Avenue.

• 34 493,05 $ à FGM Architects Inc., d’Oak Brook, pour l’amélioration des immobilisations à l’échelle du district.

• 24 577,60 $ au Cashman Stahler Group, pour des rénovations de maçonnerie à l’école secondaire.