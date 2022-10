Le D-304 de Genève accepte plus de 32 000 $ de dons d’entreprises et d’OPT – Shaw Local

GENÈVE – La Commission scolaire du district 304 de Genève a accepté des dons totalisant 32 760 $ de plusieurs donateurs lors de ses deux dernières réunions.

Comme l’exige la politique, le conseil a dû voter pour accepter les dons parce qu’ils dépassaient 500 $.

Lors de sa réunion du 26 septembre, le conseil a accepté un don de 9 610 $ de la Fabyan Elementary School PTO pour soutenir les programmes de l’école.

Le don de la prise de force couvrira les assemblées, les livres d’anniversaire, les sorties éducatives, l’éducation en plein air pour les élèves de cinquième année et les remboursements du personnel pour les dépenses personnelles des fournitures scolaires, selon la lettre d’acceptation du district.

Le conseil a également accepté 1 500 $ de Raising Cane’s Chicken Fingers, 2 500 $ de Grace Power LLC et 1 500 $ de Lenity Financial LLC, tous trois pour les fournitures de sport du lycée, les achats d’uniformes et d’autres besoins, selon la lettre d’acceptation.

Lors de la réunion du 12 septembre, le conseil a accepté un don anonyme de 10 150 $ pour financer le projet Lead the Way, un programme de sciences, de technologie, d’ingénierie et de mathématiques.

Lors de cette réunion, le conseil a également accepté un don de 7 500 $ du PTO de Harrison Street pour l’apprentissage hors campus au cours de l’année scolaire 2022-23.