Le cyclone Yaas frappe la côte est de l’Inde: des décès signalés à la suite de la destruction de maisons et de la fermeture des aéroports (VIDEOS)

Mercredi matin, le cyclone Yaas a touché terre près de Balasore, la plus grande ville du nord de l’Odisha. le «Tempête cyclonique très sévère» devrait continuer à se déplacer vers l’intérieur des terres, s’essoufflant alors qu’il se dirige vers Varanasi, la capitale spirituelle de l’Inde.

La tempête a apporté de fortes pluies et des vents pouvant atteindre 140 km / h (87 mph). Des vagues importantes ont également frappé les zones côtières basses, et de nombreux villages et communautés de pêcheurs ont été inondés. Les zones basses de l’île de Sagar, dans la baie du Bengale, ont été particulièrement touchées, tout comme la ville touristique de Digha, où un poste de police a été inondé.

L’eau de la rivière Haldi a inondé les zones environnantes et les maisons, y compris Basulichak de Nandigram à Purba Medinipur.#CycloneYaasUPDATE#YaasCyclone#nandigrammepic.twitter.com/RByzxcuhxS – Pijush Ghorai (@pijush_ghorai) 26 mai 2021

Des vidéos montrent un hôtel à Mandarmani, juste à l’est de Digha, gravement endommagé par la tempête, avec des chambres sans toit et le terrain inondé.

Un responsable local a déclaré à Al Jazeera qu’une personne était décédée après qu’un arbre soit tombé sur elle dans le village de Panchupalli à Odisha, et qu’un garçon de 15 ans avait été retrouvé mort par une équipe de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe à Jagannath Khunta.

L’aéroport de Kolkata, la capitale du Bengale occidental, a été fermé, tout comme l’aéroport de Bhubaneswar, la capitale d’Odisha.

Mamata Banerjee, la ministre en chef du Bengale occidental, a déclaré aux journalistes qu’environ 20 000 maisons en terre et abris avaient été endommagés par la tempête. De plus, une tornade qui a précédé l’atterrissage de la tempête avait tué deux personnes alors qu’elle déchirait l’État. Plusieurs tornades, à la fois sur terre et en mer, ont été filmées par des résidents locaux.

« Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant, » a déclaré un autre ministre d’État, Bankim Hazra. Les deux États avaient fait appel à près de 5 000 travailleurs en cas de catastrophe pour préparer la zone et faire face aux ravages prévus causés par le cyclone Yaas.

La tempête survient une semaine après que la côte ouest de l’Inde a été battue par le cyclone Tauktae. Plus de 100 personnes ont été tuées alors que la tempête, la pire depuis des décennies, a balayé le Gujarat. Il a également frappé un champ pétrolifère offshore au large de Mumbai, où un total de 86 membres d’équipage et travailleurs pétroliers sont morts.

