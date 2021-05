Le cyclone Yaas dévaste la côte est de l’Inde et du Bangladesh: des dizaines de villages inondés, des milliers de sans-abri

Le cyclone Yaas s’affaiblit dans une profonde dépression alors qu’il pénètre dans l’État indien du Jharkhand, selon le Département météorologique indien. Le mauvais temps a atteint loin dans le sous-continent, avec des vents violents et des pluies même au Népal.

#YaasCyclone Ressenti dans certaines parties du sud-est du Népal. Cela arrive maintenant ; Vent fort et pluie légère. pic.twitter.com/3WdDRr32ox – J Kafle (@KafleJ) 27 mai 2021

L’État côtier d’Odisha, dans l’est de l’Inde, a fait les frais mercredi, et l’État du Bengale occidental et le Bangladesh voisin ont également ressenti la colère de Yaas. Outre les pluies torrentielles, le cyclone a provoqué des vagues extrêmement fortes qui ont inondé plusieurs zones le long de la côte.

«Je n’ai jamais vu de marée monter à ce niveau. Il a inondé de nombreux villages et emporté des maisons. Beaucoup de gens sont bloqués, » Humayum Kabir, un responsable du district côtier bangladais de Khulna, a déclaré à Reuters.

Honderden Dorpen dans #Bangladesh zijn overspoeld na #cycloon#Yaas.😟 Het eau staat tot wel 1,8 mètre hoog. Les équipes van de Rode Halve Maan ont aidé à rencontrer Voedsel, Drinkwater, Onderdak et Eerste Hulp. ⛑️ pic.twitter.com/PjZnls1HW6 – Rode Kruis (@RodeKruis) 27 mai 2021

Rien qu’à Odisha, au moins 124 villages le long de la côte ont été inondés. Selon Suresh Mohapatra, le secrétaire en chef de l’Etat, les autorités ont dépêché des secouristes et de l’aide dans les localités touchées.

#RT@XHNews: Tempête cyclonique #Yaas frappe la zone côtière des États indiens de l’est du Bengale occidental et d’Odisha https://t.co/uJC8KhCx9B#AsiaAlbumpic.twitter.com/VwaX2LuEbe – Tony De Vos (@ milou1st) 27 mai 2021

Malgré des efforts d’évacuation massifs, le cyclone a tué une dizaine de personnes au Bangladesh et en Inde. Plus de 15 millions de personnes ont été évacuées des zones les plus vulnérables d’Odisha avant qu’elle ne frappe. Le nombre de morts est susceptible d’augmenter, cependant, car de nombreuses zones ont été coupées et les communications interrompues, empêchant la collecte précise de données.

Le cyclone a infligé de lourds dégâts le long de la côte, avec au moins 300 000 maisons endommagées ou détruites par les conditions météorologiques extrêmes. Des images de la scène ont montré des gens fouillant dans les décombres pour récupérer ce qui restait de leurs affaires.

L’arrivée du cyclone Yass intervient moins de deux semaines après que les côtes occidentales de l’Inde aient été battues par le super cyclone Tauktae. L’événement météorologique extrême a tué au moins 155 personnes et infligé de lourds dégâts, avec des pertes estimées à au moins 2,1 milliards de dollars.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!