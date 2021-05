Le cyclone Tauktae touche à terre, des images dramatiques deviennent virales du Gujarat, dans le Maharashtra

Le cyclone Tauktae a touché terre vers 20 heures lundi. Le processus d’atterrissage de l’œil de la tempête cyclonique extrêmement sévère Tauktae, qui avait frappé la côte du Gujarat à Saurashtra entre Diu et Una vers 21 heures, s’est terminé vers minuit mardi, a annoncé le Département météorologique indien. Il n’y a pas de rapport de victime à ce jour, ont déclaré des responsables. Le gouvernement de l’État avait déplacé plus de deux lakh vers des endroits plus sûrs avant le cyclone. Dans un soulagement à la population, l’IMD, dans son tweet après minuit, a également annoncé que le cyclone Tauktae s’est affaibli en une «tempête cyclonique très sévère» de la «tempête cyclonique extrêmement sévère». «L’œil entier du cyclone a maintenant traversé la côte et se trouve au-dessus de la terre. Le secteur arrière de l’œil entre maintenant dans la terre », a tweeté l’IMD. L’endroit au-dessus duquel passe l’œil d’un cyclone est désigné comme lieu d’atterrissage. Le processus d’atterrissage dans le Gujarat a commencé lundi vers 21 heures avec l’entrée du «secteur avant de l’œil du cyclone Tauktae» dans les terres proches du territoire de l’Union de Daman et Diu avec une vitesse du vent d’environ 150 à 175 kilomètres par heure. heure, ont déclaré les responsables de l’IMD au Gujarat.

Plusieurs citoyens du Gujarat, du Maharasthra et de Diu ont partagé des photos de ce à quoi ressemblait le cyclone et son impact le lendemain.

L’aéroport d’Ahmedabad, qui avait suspendu ses opérations lundi soir, reprendra ses opérations mardi à 5 heures du matin. Le gouvernement de l’État a déplacé plus de deux lakh vers des endroits plus sûrs et a mobilisé des équipes d’intervention en cas de catastrophe dont 44 de la NDRF et 10 des SDRF.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici