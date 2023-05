Le cyclone Mocha s’intensifie avant de toucher terre au Myanmar et au Bangladesh

Commentez cette histoire Commentaire

Le cyclone Mocha, qualifié de tempête cyclonique extrêmement violente par le Département météorologique indien, s’est rapidement intensifié au cours de la dernière journée et se trouve maintenant dans la dernière ligne droite avant de pénétrer sur le continent asiatique. Avec des vents soutenus d’environ 150 mph, Mocha équivaut à un fort ouragan de catégorie 4 sur une échelle de 1 à 5. Il continuera à se renforcer pendant un certain temps avant de s’affaiblir lentement dans les dernières heures avant l’atterrissage.

Moka devrait atteindre la côte dans la mi-journée ou l’après-midi dimanche dans la région locale. Le lieu d’atterrissage prévu est actuellement près ou au nord de Sittwe, au Myanmar, une ville située à environ 80 km au sud de la frontière entre le Myanmar et le Bangladesh.

Évacuations de environ un demi-million de personnes sont en cours dans la région, concentrés sur le nord du Myanmar et le sud du Bangladesh. Les endroits proches de la zone d’atterrissage peuvent s’attendre à des vents désastreux, à des ondes et à des précipitations extrêmes, ainsi qu’à une menace d’inondation d’eau douce qui erre plus loin à l’intérieur des terres avec la tempête.

La dernière estimation d’intensité du Joint Typhoon Warning Center (JTWC), à partir de samedi soir, heure locale dans la région, a fixé le cyclone Mocha à 150 mph (130 nœuds) soutenu. C’est à moins de 10 mph de la catégorie 5.

Noyau interne très sain en #CycloneMoka ce matin, avec une forte bande primaire alimentant un mur oculaire robuste et de plus en plus symétrique. Malheureusement, il semble s’intensifier encore plus alors qu’il se dirige vers le sud-est du Bangladesh et le nord-ouest du Myanmar. pic.twitter.com/av2xFNxp3i – Andy Hazelton (@AndyHazelton) 13 mai 2023

Mocha présente une présentation de manuel, avec une convection intense entourant un œil ouvert au milieu d’une symétrie relative. Il est jusqu’à présent devenu le quatrième tempête la plus violente jamais enregistrée dans la région si tôt dans l’année, et pourrait finir la plus forte tempête à avoir frappé le Myanmar depuis Nargis en 2008qui a tué plus de 100 000 personnes dans le pays.

Une onde atmosphérique près de la Chine aidant à l’orienter vers le nord, plutôt que de l’affaiblir de manière marquée, semble contribuer à améliorer l’écoulement de Moka, ce qui peut maintenir l’intensification malgré ce qui pourrait souvent être un cisaillement du vent perturbateur.

«Les conditions sont favorables à une intensification supplémentaire, avec un cisaillement vertical du vent faible (5-10 nœuds), des [sea surface temperatures] et un fort écoulement vers les pôles », a écrit le JTWC dans une mise à jour du samedi. « Une intensification supplémentaire à court terme est probable. »

Le lieu d’atterrissage devrait être près ou au nord de Sittwe, au Myanmar. Cela pourrait être aussi loin au nord que près de la frontière du Bangladesh à quelques dizaines de kilomètres de la ville.

Les prévisions du JTWC prévoient que Moka atteigne son intensité maximale environ 12 heures avant l’atterrissage, avec un léger affaiblissement lorsqu’il atteint le rivage dimanche après-midi, heure locale. Leur intensité d’atterrissage officielle est de 130 mph (115 nœuds) soutenus.

Il reste un certain désaccord quant à son intensité d’atterrissage. La tempête est susceptible de débarquer en tant qu’ouragan majeur équivalent de catégorie 3 ou supérieure. Il pourrait atteindre le rivage en tant que catégorie 4 ou supérieure. Le moka continue d’être plus fort que prévu à court terme, ce qui peut signifier un système plus fort lorsqu’il atteint la terre ferme.

Même si Mocha culmine avant d’atterrir, les impacts sont déjà largement définis compte tenu du peu de temps avant qu’il ne frappe, ainsi que de l’intensité actuelle de la tempête.

Des vagues massives – actuellement jusqu’à 45 pieds de haut près du centre mais atténuées d’environ la moitié à l’atterrissage – accompagnent une onde de tempête de (6,5 à 13 pieds) de 2 à 4 mètres au-dessus de la hauteur normale de l’eau, avec localement plus haut possible. La pire onde se produira près et au sud du point d’atterrissage alors que les vents terrestres accumulent l’eau.

Dernier IMD #CycloneMoka La prévision de surtension est de 2,5 à 3 m, 0,5 m de plus qu’hier, mais elle est probablement trop faible, compte tenu de l’estimation de l’intensité JTWC du samedi 12Z est de 150 mph – à seulement 10 mph en dessous de Cat 5. Même si Mocha s’affaiblit en Cat 3 à l’atterrissage, son la surtension sera probablement de niveau Cat 4. pic.twitter.com/2xTsOj7kaX – Jeff Masters (@DrJeffMasters) 13 mai 2023

« Même si Mocha s’affaiblit en Cat 3 à l’atterrissage, sa poussée sera probablement de niveau Cat 4 », a écrit un expert des ouragans Jeff Masters.

Les vents près du rivage soutenus au-dessus de 100 mph, avec des rafales pouvant atteindre le double, déchiquettent probablement beaucoup de choses sur leur passage, renversant des structures et dépouillant les arbres de la végétation. Les vents les plus destructeurs sont associés au mur oculaire de la tempête, une bande autour du centre qui affecte largement les endroits à environ 25 miles de l’œil. Les menaces de vent dévastatrices diminuent à mesure que la tempête se dirige vers l’intérieur des terres, mais certaines rafales dommageables sont susceptibles de progresser à plusieurs centaines de kilomètres du rivage.

En plus de l’eau provenant de l’océan, l’eau tombant du ciel provoquera des inondations généralisées.

Une large bande d’au moins 5 à 10 pouces de pluie est probable pour une grande partie de la région côtière du nord du Myanmar et au Bangladesh. Les pluies potentiellement inondées se déplacent ensuite vers l’intérieur des terres vers certaines parties de l’Inde et finalement vers le Tibet. Certains endroits, en particulier les hautes altitudes à l’intérieur des terres, pourraient voir jusqu’à un pied ou plus de pluie de la tempête jusqu’au début de la semaine prochaine.

Préoccupations en raison de la topographie et de la guerre en cours

Les tempêtes du golfe du Bengale sont historiquement les plus meurtrières sur Terre. Cela peut être attribué à l’effet d’entonnoir de la baie alors que les tempêtes se dirigent vers le nord, entraînant généralement des températures de l’eau brûlantes qui alimentent une intensification rapide, et des influences socio-économiques.

La zone d’atterrissage probable se trouve à l’embouchure de plusieurs rivières, ce qui signifie que les terres de la région sont particulièrement basses et avec une pente minimale vers l’intérieur des terres. Comme pour de nombreux cyclones tropicaux du golfe du Bengale, la capacité d’une vague destructrice profonde à se diriger bien au-delà de la côte est une préoccupation majeure.

La guerre en cours au Myanmar a également conduit à la création de plusieurs grands méga camps pour les personnes déplacées. Il est possible que des centaines de milliers de personnes sans logement soient confrontées à la fureur des vagues, du vent et de la pluie de Moka, dont jusqu’à 1 million de personnes dans un camp juste au nord de la frontière au Bangladesh.

Le PAM se prépare à l’arrivée de #CycloneMoka. Le stock de nourriture a été constitué pour 400 000 personnes à Rakhine et dans les régions voisines pendant 1 mois. Le PAM met également en place des systèmes de transport et de télécommunications pour l’ensemble de la communauté humanitaire. https://t.co/CLTRsT1Iha — Nations Unies au Myanmar (@UNinMyanmar) 13 mai 2023

L’État le plus septentrional du Myanmar, frontalier du Bangladesh, qui semble être le plus touché par la tempête, abrite également de nombreuses personnes déplacées et a été un lieu fréquent de violence ces dernières années.

« La situation de 232 100 personnes déplacées à travers Rakhine est particulièrement préoccupante », a écrit le bureau de l’ONU pour la coordination des affaires humanitaires vendredi.