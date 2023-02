Le cyclone Gabrielle écrase Auckland, en Nouvelle-Zélande, après que l’île Norfolk ait épargné de graves dommages

De fortes pluies, des inondations, des vents violents et des vagues géantes écrasent la Nouvelle-Zélande alors que les prévisionnistes préviennent que le cyclone Gabrielle apportera un temps plus dévastateur.

La tempête monstre est passée dimanche sur l’île Norfolk, au large de la côte est de l’Australie, avant de se déplacer vers le sud-est en direction de la Nouvelle-Zélande.

Les météorologues ont déclaré que le cyclone avait développé une signature de «jet piquant» – formée lorsque les vents forts d’une dépression climatique croissante commencent à se refroidir – qui a frappé le nord de la Nouvelle-Zélande à partir de lundi matin.

Auckland, la ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande, se remet toujours des inondations sans précédent qui ont détruit l’île du Nord fin janvier, et a été avertie de s’attendre à un temps tout aussi mauvais cette semaine.

De fortes pluies, des inondations, des vents violents et des vagues géantes frappent l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande alors que le cyclone Gabrielle s’abat sur les Kiwis

Des voitures circulent sur des routes inondées dans la ville de Whangarei, dans le nord de la Nouvelle-Zélande, alors que le cyclone tropical Gabrielle frappe

Les nageurs prennent la mer alors que le cyclone frappe Auckland et agite l’océan

Des inondations ont également été signalées à l’aéroport international d’Auckland, où la tempête a forcé tous les vols intérieurs et internationaux à être suspendu.

Les passagers ont été avertis lundi matin de rester à l’écart de l’aéroport jusqu’à ce que leur vol soit confirmé.

Ailleurs, les trains et les ferries ont été annulés et les services de bus réduits.

Dans la région d’Auckland, 36 écoles et universités ont fermé leurs portes lundi tandis que les propriétaires d’entreprises ont fait mettre leurs magasins et entrepôts dans des sacs de sable dans l’espoir de protéger leurs locaux des inondations.

L’agence nationale néo-zélandaise de gestion des urgences, Civil Defence, a averti les habitants de plusieurs centres principaux de l’île du Nord de se préparer à évacuer, notamment Northland, Auckland, Coromandel, le nord et l’est de Waikato, Bay of Plenty et Gisborne.

L'état d'urgence locale a été déclaré pour la région de Tairāwhiti ce matin à 9h45 lundi 13 février.

Un état d’urgence de sept jours a été déclaré pour la région de Tairāwhiti à Gisborne en raison de la probabilité que la rivière Tūranganui soit à nouveau inondée un mois seulement après le cyclone Hale.

Lundi matin, le MetService du pays avait émis 30 avertissements météorologiques pour les impacts du cyclone Gabrielle.

Dans les 12 heures à 7 heures du matin, le nord de la péninsule de Coromondel, à l’ouest d’Auckland, a subi des vents de 160 km/h, tandis que plus au nord, la côte est du Northland a été brisée par des vagues de 12 mètres.

À l’aéroport de Whangarei, 184 mm de pluie sont tombés, dont 188 à Glenbervie, mais certaines prévisions indiquent que les parties intérieures de l’île du Nord reçoivent 300 à 450 mm de pluie pendant la tempête.

La défense civile a signalé que des bateaux avaient été soufflés à terre dans le Northland, «des toits se soulevaient et des hangars avaient été renversés», ainsi que des arbres et des lignes électriques.

Plus de 35 000 foyers du Northland se sont retrouvés sans électricité.

L’agence a également averti que les coupures de courant des Kiwis pourraient supprimer les guichets automatiques et le système EFTPOS, alors “assurez-vous d’avoir de l’argent à la maison ou de la nourriture et de l’eau pour trois jours”.

Les prévisions montrent des précipitations intenses frappant le nord de la Nouvelle-Zélande lundi, la pluie se propageant vers le sud à partir de là

Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, a été frappée par le cyclone Gabrielle lundi

En conséquence, les supermarchés de l’île du Nord ont rapidement épuisé leurs produits de base.

Le nouveau Premier ministre du pays, Chris Hipkins, a averti que le pire de la tempête était encore à venir.

Le cyclone Gabrielle “recourbera” vers le sud-ouest lundi pour apporter des rafales de vent dangereuses.

Plus tôt, l’île Norfolk a évité les vents les plus forts mais a tout de même subi une nuit sauvage et des dégâts étendus alors que le cyclone Gabrielle passait directement sur le territoire australien.

Il s’est déplacé sur l’île comme une tempête de catégorie 2 avec des rafales allant jusqu’à 155 km/h.

Auckland, le site d’inondations majeures il y a quinze jours, est en état d’alerte maximale.

La plus grande ville de Nouvelle-Zélande a reçu 245 mm sur une période de 24 heures les 27 et 28 janvier, provoquant des inondations généralisées et tuant quatre hommes.

Alors que le MetService s’attend à 150 à 250 mm de pluie supplémentaires à Auckland au cours des trois prochains jours, on craint que davantage d’inondations et de glissements ne détruisent les infrastructures et les maisons.

Contrairement au monstre humide du mois dernier, le cyclone Gabrielle apporte également un vent destructeur.

Après avoir traversé l’île Norfolk, la tempête monstre s’est déplacée juste au nord de la Nouvelle-Zélande avant de développer une signature de « jet piquant » de queue de scorpion vers le sud, frappant le nord du pays tôt lundi.

Lundi matin, la région la plus durement touchée est le Northland, où de vastes étendues sont sans électricité en raison de vents destructeurs, et certains endroits ont reçu 100 mm de pluie en 18 heures.

Le AM Show a rapporté que 35 000 propriétés avaient perdu de l’électricité dans le haut de l’île du Nord, ce qui serait les pires pannes depuis des décennies.

Les services d’urgence ont répondu à plus de 220 appels liés au vent pendant la nuit.

« Les toits s’enlèvent des maisons. Fenêtres soufflées. Quelques endroits où des arbres sont tombés sur des maisons. Beaucoup d’arbres tombés sur les routes et faisant tomber des lignes électriques ”, a déclaré le porte-parole de Fire and Emergency NZ, Vaughan Mackereth.

A Auckland, les plus fortes rafales ont été enregistrées sur le pont du port – qui a été fermé à la circulation pendant de longues périodes – de 115 km/h.

Les effets du cyclone Gabrielle devraient se faire sentir à travers la Nouvelle-Zélande jusqu’à mercredi, avec des cartes de suivi suggérant que la tempête se poursuivra vers le sud jusqu’au Coromandel avant de se diriger vers l’est au-dessus de la baie de Plenty et de Tairawhiti.

Wellington, à la base de l’île du Nord, et les villes de l’île du Sud, seront touchées, avec des vents destructeurs attendus mardi.