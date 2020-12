Soko a déclaré qu’ils fourniraient plus de détails sur ceux qui sont morts plus tard.

FBC News a rapporté que l’un de ceux qui sont morts était un fermier de 46 ans, Ramesh Chand, qui s’était mis à l’abri du cyclone chez lui dans la ville de Lovelove sur l’île de Vanua Levu lorsqu’une partie de sa maison est tombée sur lui et a également blessé sa maison. fils aîné.

La femme de l’homme, qui n’a pas été nommée, a déclaré à la FBC qu’elle avait emmené son plus jeune fils et s’était précipitée dans une maison voisine pour demander de l’aide: «Nous avons appelé mon mari. Veille! Veille! Mais il ne s’est pas réveillé. «

La tempête a détruit de nombreuses autres maisons sur l’île, qui est la deuxième plus grande des Fidji.

L’œil de la tempête a traversé Vanua Levu jeudi à partir de 18 heures environ. Il a raté la capitale Suva et le principal centre touristique de Nadi sur la plus grande île des Fidji, Viti Levu.

« C’est un cauchemar », a déclaré Banuve Lasaqa Lusi, un habitant de Labasa, à Radio New Zealand. « Le bruit tonnant du vent et de certains qui volent est terrifiant. »

Cependant, ils ont mis en garde contre un risque d’inondation. Le gouvernement fidjien a déclaré que la rivière Rewa était en hausse, avec des pluies occasionnelles. Le Rewa longe Suva et passe par Nausori, où se trouve l’aéroport de Suva.

Beaucoup craignaient que la tempête puisse rivaliser avec les destructions causées par le cyclone Winston, qui a tué 44 personnes et causé d’importants dégâts lorsqu’elle a frappé en 2016.

Le journal Fiji Times a rapporté que le cyclone avait détruit une vingtaine de maisons et une maison communautaire dans le village de Tiliva, et que des maisons dans d’autres villages avaient également été endommagées ou détruites.

La tempête a incité plus de 20 000 personnes à se déplacer vers les centres d’évacuation gouvernementaux. Il a également fait tomber des lignes électriques, coupé les communications et provoqué des crues éclair et des fermetures de routes.