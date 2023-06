Le cyclone Biparjoy va s’intensifier dans les prochaines 36 heures, selon la météo

Le cyclone Biparjoy devrait s’intensifier dans les 36 prochaines heures et se dirigera vers le nord-nord-ouest dans les deux prochains jours, a annoncé vendredi le Département météorologique indien (IMD) dans un tweet.

La très violente tempête cyclonique était située au-dessus du centre-est de la mer d’Oman, à 840 kilomètres à l’ouest-sud-ouest de Goa et à 870 km à l’ouest-sud-ouest de Mumbai à 23h30 le 8 juin, a indiqué l’IMD.

« Très violente tempête cyclonique Biparjoy sur le centre-est de la mer d’Oman à 23h30 IST du 08 juin 2023 sur environ 840 km à l’ouest-sud-ouest de Goa, 870 km à l’ouest-sud-ouest de Mumbai. S’intensifier progressivement au cours des prochaines 36 heures et se déplacer près de vers le nord-nord-ouest dans les 2 prochains jours », a-t-il tweeté.

Plus tôt dans un bulletin, le service météorologique a déclaré: « VSCS BIPARJOY sur le centre-est de la mer d’Oman, était centré à 05h30 IST du 08 juin, près de la latitude 13.9N et long 66.0E, à environ 860 km à l’ouest-sud-ouest de Goa, 910 km au sud-ouest de Mumbai , s’intensifierait davantage et se déplacerait vers le nord-nord-ouest. »

Le service météorologique avait également conseillé aux pêcheurs de ne pas s’aventurer dans de telles zones touchées par des cyclones dans la mer d’Oman. Ceux qui étaient en mer ont été invités à retourner sur la côte, avait-il déclaré plus tôt.



