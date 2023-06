Le cyclone Biparjoy tue 2 personnes, déracine des lignes électriques après avoir touché terre en Inde et se dirige vers le Pakistan

MANDVI, Inde (AP) – Le cyclone Biparjoy a coupé l’électricité et jeté des conteneurs d’expédition à la mer vendredi dans l’ouest de l’Inde avant de diriger ses vents violents et sa pluie sur une partie du Pakistan qui a subi des inondations dévastatrices l’année dernière.

Un homme et son fils sont morts en essayant de sauver leur bétail dans l’État du Gujarat, où la tempête s’est abattue jeudi soir après que plus de 180 000 personnes se soient réfugiées dans les deux pays.

La tempête a touché terre une nuit plus tôt, emballant des vents de 85 km/h (53 mph), avec des rafales jusqu’à 105 km/h (86 mph) à travers les régions côtières de l’État du Gujarat, dans l’ouest de l’Inde. Les autorités pakistanaises étaient en état d’alerte après avoir évacué 82 000 personnes.

L’ampleur des dégâts dans l’ouest de l’Inde n’était pas connue dans l’immédiat. En plus des deux morts, trois personnes ont été blessées dans le district voisin de Devbhoomi Dwarka, ont indiqué des responsables. Environ 100 000 personnes évacuées dans l’ouest de l’Inde ont été temporairement relocalisées dans des camps de secours, ont indiqué les autorités.

La tempête a fait d’autres dégâts en touchant terre, notamment en déracinant des arbres et des poteaux électriques. Des responsables de la ville côtière de Mandvi ont déclaré à l’Associated Press que des vents violents avaient jeté à la mer des conteneurs d’expédition du port de Mundra, l’un des plus grands ports de l’Inde.

Le cyclone devait s’affaiblir plus tard vendredi et se déplacer vers l’État indien voisin du Rajasthan en route vers le Pakistan. Il est prévu de se déplacer dans le sud du Pakistan, qui se remet encore des inondations meurtrières de l’année dernière.

Des habitants de cette région ont été vus faisant la queue pour recevoir de la nourriture offerte par des organisations caritatives, des agences d’aide et des autorités locales. L’agence nationale pakistanaise de gestion des catastrophes a déclaré que le cyclone se trouvait à 125 kilomètres (75 miles) au sud-sud-ouest de Keti Bandar, un port de la province inondée du Sindh.

« La tempête devrait s’affaiblir d’abord en une tempête cyclonique, puis en une dépression d’ici ce soir », a-t-il déclaré.

Le département météorologique indien a déclaré que le cyclone Biporjoy a établi un record de la plus longue durée de vie au-dessus de la mer d’Oman avec une durée de vie ou plus de 10 jours. Le cyclone Kyarr de 2019 au-dessus de la mer d’Oman a eu une durée de vie de 9 jours, a-t-il déclaré.

Le gouvernement du Gujarat a déclaré avoir déployé 184 équipes d’action rapide pour secourir les animaux sauvages et nettoyer les arbres tombés dans le parc national de Gir, qui abrite près de 700 lions asiatiques.

Les pluies poussées par le vent ont continué à frapper les villes côtières du sud du Pakistan pour la deuxième journée de vendredi, alors que les autorités ont déclaré que le cyclone s’était affaibli dans la mer d’Oman et qu’il atteindrait le district côtier de Keti Bandar dans la province du Sindh vendredi soir. Le cyclone devrait provoquer des crues soudaines dans le sud du Pakistan.

La province pakistanaise du Sindh a connu l’été dernier l’une des inondations les plus meurtrières du pays, en partie provoquée par le changement climatique. Au moins 1 739 personnes ont été tuées et 33 millions ont été déplacées.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré jeudi qu’elle soutenait les efforts du Pakistan pour faire face à l’impact du cyclone. Le gouvernement pakistanais et des groupes d’aide locaux ont fourni gratuitement de la nourriture et de l’eau potable aux personnes déplacées. Le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif a déclaré que son gouvernement protégeait ceux qui se trouvaient sur le chemin de la tempête.

Jeudi, l’UNICEF a averti que plus de 625 000 enfants couraient un risque immédiat au Pakistan et en Inde.

« Au Pakistan, le cyclone Biparjoy menace une nouvelle crise pour les enfants et les familles du Sindh, la province la plus touchée par les inondations dévastatrices de l’année dernière », a déclaré Noala Skinner, directrice régionale de l’UNICEF pour l’Asie du Sud.

Une étude de 2021 a révélé que la fréquence, la durée et l’intensité des cyclones dans la mer d’Oman avaient considérablement augmenté entre 1982 et 2019, et les experts affirment que l’augmentation se poursuivra, rendant les préparatifs aux catastrophes naturelles plus urgents.

Ahmed a rapporté d’Islamabad. Arasu a rapporté de Bengaluru, en Inde.

Suivez la couverture du changement climatique d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

