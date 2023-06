Le cyclone Biparjoy frappe les opérations aériennes à Mumbai, les passagers harcelés

Les opérations aériennes à Mumbai ont été affectées hier soir en raison du mauvais temps avec le cyclone Biparjoy jaillissant au-dessus de la mer d’Oman.

De fortes pluies et des vents violents ont frappé Mumbai alors que l’intensité du cyclone Biparjoy, qui s’est intensifié en « tempête cyclonique extrêmement sévère », a augmenté.

L’aéroport de Mumbai a été témoin de scènes d’anxiété et de chaos alors que des centaines de passagers attendaient leur vol pendant des heures. Plusieurs vols ont été annulés ou retardés en raison des conditions météorologiques, tandis que certains ont dû interrompre l’atterrissage.

« Des conditions météorologiques défavorables et la fermeture temporaire de la piste 09/27 à l’aéroport de Mumbai, en plus d’autres facteurs consécutifs indépendants de notre volonté, ont entraîné des retards et l’annulation de certains de nos vols. Nous regrettons les désagréments causés à nos clients, car nous faire tout son possible pour minimiser les perturbations », a tweeté Air India.

« L’agonie des retards de vol est tout aussi gênante pour nous. Ce n’est que dans des situations extrêmement incontrôlables que nous sommes obligés d’apporter de tels changements à l’horaire. Nous attendons avec impatience votre aimable compréhension », a tweeté Indigo en réponse à un passager.

Le bureau météorologique a émis une alerte « orage » pour certains districts de la côte du Maharashtra.

« Un orage accompagné d’éclairs et de pluies légères à modérées avec des rafales atteignant 30 à 40 km/h très susceptibles de se produire dans des endroits isolés des districts de Ratnagiri, Raigad, Thane, Palghar et Kolhapur au cours des 3 à 4 prochaines heures. Prenez des précautions pendant déménager », a déclaré le Département météorologique indien (IMD).

Le cyclone Biparjoy devrait toucher terre jeudi sur les côtes du Gujarat et du Pakistan.

Les districts de Kutch, Jamnagar, Morbi, Gir Somnath, Porbandar et Devbhumi Dwarka sont susceptibles d’être touchés par le cyclone avec de fortes pluies et une vitesse de vent très élevée du 13 au 15 juin pouvant atteindre 150 km/h, ont indiqué des responsables.