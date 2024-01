Le cyclone Belal provoque de fortes inondations à Maurice après avoir frappé la Réunion

De fortes inondations ont frappé l’île Maurice lundi alors qu’un cyclone tropical s’est rapproché de la nation insulaire de l’océan Indien après avoir frappé le territoire français d’outre-mer de la Réunion.

Des images publiées dans les médias locaux montraient de nombreuses voitures dans la capitale Port Louis submergées sous un déluge brun d’eau de crue ou entassées dans la rue, alors que des pluies torrentielles frappaient la ville.

Les autorités mauriciennes ont averti que le cyclone Belal, qui a déjà fait un mort à La Réunion, constituait une “menace” pour cette île paradisiaque isolée.

L’aéroport international a annoncé qu’il serait fermé à partir de 16h30 (12h30 GMT) jusqu’à nouvel ordre, tandis que les banques, les administrations et autres entreprises privées fermaient leurs portes et renvoyaient leur personnel chez eux.

Les Services météorologiques de Maurice (MMS) ont indiqué dans un communiqué qu’un avertissement de cyclone de classe 3 (sur quatre niveaux) était en vigueur et ont conseillé au public de rester dans un endroit sûr, avec des « pluies torrentielles » attendues dans les prochaines heures.

Il a indiqué qu’à 16 heures, Belal se trouvait à environ 130 kilomètres (80 miles) à l’ouest-sud-ouest du Morne, qui se trouve au sud-ouest de l’île, et se déplaçait vers l’est-sud-est à une vitesse d’environ 14 kilomètres à l’heure.

“Ma voiture a été emportée”

“Sur cette trajectoire, Belal s’approche dangereusement de Maurice et cela représente une menace pour Maurice”, a indiqué MMS.

Un correspondant de l’AFP a déclaré que les pluies avaient causé des dégâts à Port-Louis et dans d’autres régions, notamment à Saint-Jean, au sud de la capitale.

“Quand le gouvernement a fermé les bureaux aujourd’hui à 12h30, cela a créé une grande panique. Beaucoup n’ont pas retrouvé leur voiture”, a déclaré un employé de banque, qui s’est identifié par son prénom Rouben.

“Ma voiture a été emportée sur 500 mètres par l’eau de pluie”, raconte le quinquagénaire.

“C’est la première fois de ma vie que je vois ça.”

Le ministère de l’Éducation a déclaré que les écoles et autres établissements universitaires resteraient fermés mardi.

“Le rayon des vents cycloniques traversera probablement la partie sud de l’île et Belal devrait passer à sa distance la plus proche, à 70 km, au sud de l’île tôt demain (mardi) matin”, a indiqué le MMS.

“De fortes pluies provoqueront des accumulations d’eau et des inondations à plusieurs endroits”, a-t-il ajouté, mettant en garde contre une onde de tempête et des inondations le long des zones de basse altitude proches du littoral.

L’île Maurice, un pays de près de 1,3 million d’habitants, attire les touristes attirés par ses superbes plages de sable blanc et ses eaux cristallines.

Une douzaine de tempêtes ou cyclones se produisent chaque année dans le sud-ouest de l’océan Indien entre novembre et avril.

En février de l’année dernière, Maurice a été frappée par de fortes pluies et des vents violents du cyclone Freddy, qui a provoqué une vague de morts et de destructions dans le sud-est de l’Afrique, notamment au Malawi, au Mozambique et à Madagascar.

(AFP)