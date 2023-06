Le cycliste suisse Gino Mäder décède des suites de blessures subies lors d’un accident lors du Tour de Suisse

GENÈVE (AP) – Le cycliste suisse Gino Mäder est décédé vendredi, un jour après s’être écrasé et être tombé dans un ravin lors d’une descente au Tour de Suisse, a annoncé l’équipe Bahreïn-Victorious.

Mäder, 26 ans, s’est écrasé sur une route en descente rapide à l’approche de la fin de la cinquième étape montagneuse de La Punt.

« Gino a perdu sa bataille pour se remettre des graves blessures qu’il a subies », a déclaré l’équipe dans un communiqué. « Malgré les meilleurs efforts du personnel phénoménal de l’hôpital de Coire, Gino n’a pas pu surmonter ce défi, son dernier et plus grand défi, et à 11h30, nous avons dit au revoir à l’une des lumières brillantes de notre équipe. »

Le personnel médical qui a atteint Mäder l’a trouvé immobile dans l’eau. Ils ont pratiqué la RCR avant qu’il ne soit transporté par avion à l’hôpital.

« Toute notre équipe est dévastée par ce tragique accident, et nos pensées et nos prières vont à la famille et aux proches de Gino pendant cette période incroyablement difficile », a déclaré Bahreïn-Victorious.

Le Tour de Suisse est une course de préparation avant le Tour de France du mois prochain.

La mort de Mäder a été annoncée environ 30 minutes avant le départ prévu de la sixième étape de la course de huit jours. Le départ a été retardé.

Le parcours de l’étape de jeudi a ensuite été critiqué par le champion du monde Remco Evenepoel, qui a terminé 10e et quatrième au classement général.

« Alors qu’une arrivée au sommet aurait été parfaitement possible, ce n’était pas une bonne décision de nous laisser terminer cette descente dangereuse. » Evenepoel a écrit sur son Twitter compte. « En tant que coureurs, nous devons également penser aux risques que nous prenons en descendant une montagne. »

Un deuxième coureur s’est également écrasé au même endroit. Magnus Sheffield des États-Unis a subi une commotion cérébrale et des ecchymoses et a été soigné dans un hôpital local.

Mäder était l’un des meilleurs jeunes cavaliers suisses. Il a remporté une étape du Giro d’Italia 2021 et s’est classé cinquième au classement général de la Vuelta espagnole cette année-là. Il a également terminé cinquième de la course par étapes Paris-Nice en mars.

« Nous avons le cœur brisé », ont déclaré les organisateurs du Tour de Suisse dans un communiqué. « Gino, tu as été un excellent pilote mais encore plus une personne merveilleuse. Toujours souriant et rendant les gens heureux autour de vous.

___

Plus de sports AP : https://apnews.com/hub/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports

The Associated Press