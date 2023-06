Le cycliste Gino Maeder (26 ans) décède après être tombé dans un ravin lors du Tour de Suisse

Le coureur suisse Gino Maeder est décédé des suites des blessures qu’il a subies en plongeant dans un ravin lors d’une étape du Tour de Suisse, a annoncé vendredi 16 juin son équipe Bahreïn-Victorious.

Maeder, 26 ans, a chuté lors d’une descente à grande vitesse sur la cinquième étape entre Fiesch et La Punt jeudi, après une journée épuisante marquée par trois ascensions à plus de 2 000 mètres d’altitude.

Il avait été retrouvé « sans vie dans l’eau » d’un ravin en contrebas de la route, « immédiatement réanimé puis transporté par voie aérienne à l’hôpital de Coire », ont précisé les organisateurs.

Mais le lendemain, « Gino a perdu sa bataille pour se remettre des blessures graves qu’il a subies », a déclaré Bahreïn-Victorious dans un communiqué.

« Malgré les meilleurs efforts du personnel phénoménal de l’hôpital de Coire, Gino n’a pas pu surmonter cela, son dernier et plus grand défi, et à 11h30, nous avons dit au revoir à l’une des lumières brillantes de notre équipe », a ajouté l’équipe. .

« Toute notre équipe est dévastée par ce tragique accident, et nos pensées et nos prières accompagnent la famille et les proches de Gino pendant cette période incroyablement difficile. »

Maeder avait connu un bon début de saison, terminant cinquième de la course Paris-Nice.

Le coureur américain Magnus Sheffield est également tombé dans la même descente depuis l’Albula, lors de l’étape la plus difficile de la course avec de multiples ascensions. Le coureur Ineos-Grenadiers a été hospitalisé pour « des ecchymoses et une commotion cérébrale », ont indiqué les organisateurs.

Jeudi, le champion du monde Remco Evenepoel a critiqué la décision de concourir sur une route aussi dangereuse.

« Alors qu’une arrivée au sommet aurait été parfaitement possible, ce n’était pas une bonne décision de nous laisser terminer cette descente dangereuse », a écrit le Belge sur Twitter.

« En tant que coureurs, nous devons également penser aux risques que nous prenons en descendant une montagne. »