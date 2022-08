Le cycliste écossais Rab Wardell décède après avoir subi un arrêt cardiaque

Le cycliste écossais Rab Wardel est décédé après avoir été victime d’un arrêt cardiaque au lit, selon sa partenaire championne olympique Katie Archibald qui a déclaré mercredi avoir “essayé et essayé” de le sauver.

La mort de Wardell a été confirmée par Scottish Cycling mardi, quelques jours après avoir remporté un championnat national de vélo de montagne. Il avait 37 ans.

“Nous envoyons notre amour et notre soutien à sa famille, à ses amis et à tous ceux de notre communauté qui l’ont connu”, a déclaré l’instance dirigeante.

La partenaire de Wardell, Katie, qui a remporté des médailles d’or pour la Grande-Bretagne en cyclisme sur piste aux Jeux Olympiques de 2016 et 2020, a déclaré : « Je ne comprends toujours pas ce qui s’est passé ; si c’est réel.

“Il a fait un arrêt cardiaque alors que nous étions allongés dans notre lit”, a écrit Archibald sur Twitter. « J’ai essayé et essayé, et les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes, mais son cœur s’est arrêté et ils n’ont pas pu le ramener.

« Le mien s’est arrêté avec ça. Je l’aime tellement et j’ai besoin de lui ici avec moi.

Wardell a remporté le titre masculin élite aux championnats écossais de VTT XC dimanche, surmontant plusieurs crevaisons pour s’imposer dans le dernier tour.

