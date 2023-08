Le cycliste belge Tijl De Decker, 22 ans, décède des suites de ses blessures lors d’un accident d’entraînement

Un cycliste belge de 22 ans est décédé vendredi suite à une chute à l’entraînement en début de semaine, a indiqué l’équipe Lotto Dstny.

« C’est avec une grande tristesse que nous devons annoncer le décès de notre pilote Tijl De Decker », a déclaré l’équipe belge. « Aujourd’hui, Tijl a perdu sa bataille pour se remettre des graves blessures qu’il a subies après sa chute à l’entraînement mercredi dernier. »

De Decker, vainqueur de Paris-Roubaix dans la catégorie Espoirs cette année, avait été transporté à l’hôpital pour y être opéré dans la ville belge de Lier après avoir heurté une voiture. Il a ensuite été transporté à l’hôpital universitaire d’Anvers et placé dans un coma artificiel.

« Malgré tous les efforts du personnel de l’hôpital, Tijl n’a pas pu s’en sortir et ce matin, il a perdu sa bataille », a déclaré son équipe.

LE CYCLISTE TRANSGENRE AUSTIN KILLIPS SWIPES À LA « CABALE DES AILIERS DE DROITE » APRÈS QUE LES OFFICIELS DU CYCLISME CHANGENT DE POLITIQUE

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

De Decker avait rejoint l’équipe de développement de Lotto Dstny cette année.

« Nous sommes dévastés par la perte de notre cycliste », a déclaré Stéphane Heulot, PDG de l’équipe. « Tijl a montré une grande progression cette année et nous croyions en sa marge de croissance. Rejoindre l’équipe professionnelle était un choix logique. Malheureusement, il ne deviendra jamais professionnel et nous nous souviendrons toujours de lui comme d’un jeune coureur talentueux et d’une personne chaleureuse et amicale. le vélo. »

La mort de De Decker est survenue après le décès du cycliste suisse Gino Mäder en juin après s’être écrasé et être tombé dans un ravin lors d’une descente du Tour de Suisse.