Le cycliste acrobatique se balance sur sa roue avant et descend une colline VERS L’ARRIÈRE

C’est le moment palpitant où un cycliste acrobatique maîtrise un wheelie arrière sur son vélo en descente.

Des images montrent Danny MacAskill, 35 ans, manoeuvrer soigneusement son vélo sur sa roue avant tout en descendant une colline en arrière sur le terrain de l’Université d’Aberystwyth au Pays de Galles sous la direction de son ami Duncan Shaw.

Le cycliste, originaire de Skye en Écosse, parvient à tenir le wheelie pendant près d’une minute avant de laisser tomber sa roue arrière et de faire basculer son vélo.

Danny MacAskill, 35 ans, manœuvre prudemment son vélo sur une colline à l’Université d’Aberystwyth au Pays de Galles

M. MacAskill, qui est originaire de Skye en Écosse, a partagé ses images sur Facebook et a déclaré aux téléspectateurs: « Je pense que je pourrais avoir un GPS et des rétroviseurs extérieurs pour la prochaine fois »

Pendant le clip, qui a été partagé sur les réseaux sociaux le 24 février, M. MacAskill se dirige vers une colline escarpée du campus universitaire et retourne son vélo.

Le cycliste élève son pneu arrière en l’air et commence faire sa descente en descendant la colline en reculant.

M. MacAskill parvient à s’équilibrer parfaitement en s’accrochant au guidon et en utilisant ses freins de manière experte pour se ralentir.

Alors qu’il s’approche d’un rond-point, son collègue cycliste acrobatique Duncan Shaw dit à son ami: « Vous avez raison, pas tant que ça. »

Le cycliste acrobatique se déplace de manière experte autour du rond-point tandis que M. Shaw dit: «Ça y est, continuez.

Quelques instants plus tard, M. MacAskill arrive à un colline plus raide avec un ralentisseur et est averti par son ami: «Ralentisseur à venir maintenant.

Le cycliste lève sa roue arrière en l’air commence à faire sa descente en descendant la colline en roulant à reculons

M. MacAskill parvient à s’équilibrer parfaitement avant d’atteindre un ralentisseur et de retourner son vélo

Le cycliste laisse ensuite tomber sa roue arrière sur le ralentisseur et retourne son vélo.

M. MacAskill s’est ensuite rendu sur Facebook pour partager son impressionnant coup avec d’autres à côté de la légende: « @duncshaw pour me donner des indications bien nécessaires sur celui-ci!

Je pense que je pourrais avoir un GPS et des rétroviseurs pour la prochaine fois. #nosewheeliewednesday #wheeliewednesday #bikes. ‘

Un utilisateur de médias sociaux a écrit: «Tellement incroyable! Incroyable ce que vous pouvez faire sur deux roues! Ou un dans ce cas.

Tandis qu’un autre a ajouté: « Mes épaules hurlent de douleur en regardant cela. »

Les utilisateurs des médias sociaux ont félicité le cycliste acrobatique pour son affichage impressionnant, l’un d’eux qualifiant la performance « incroyable »

Une autre personne a commenté: «Quelle vie. Incroyable le vélo! Et vivre une vie qu’il vit.

Pendant ce temps, un autre a ajouté: « Juste des compétences insensées! Tellement amusant à regarder.

Plus tôt ce mois-ci, M. MacAkill a publié des images GoPro de lui-même chevauchant le raide Sgurr Dubh Beag sur l’île de Skye.

Dans un post Instagram, il a écrit: « Celui-ci était assez agréable à conduire, il suffit de garder les choses sous contrôle en cours de route. @gopro #theslabs #dubhslabs #isleofskye #mountainbiking #scotland. ‘