Le cycle olympique du curling touche le bouton de réinitialisation alors que le Canada cherche à reprendre le dessus

Un nouveau cycle olympique a commencé, signalant le début d’une période de quatre ans pour les curleurs d’élite du Canada qui espèrent porter la feuille d’érable aux prochains Jeux d’hiver en 2026.

C’est vraiment ce que tout cela est devenu maintenant – tous les quatre ans, les curleurs s’épuisent dans une quête incessante pour pouvoir représenter le pays aux Jeux.

Et dans ce pays fou de curling qu’est le Canada, on a l’impression qu’il y a plus de pression sur les lanceurs de pierres que sur n’importe quel autre cycle olympique.

La place du Canada dans l’échelon supérieur du monde du curling n’est plus acquise – les Canadiens ont connu beaucoup de succès aux Olympiques depuis le retour du sport au programme en 1998, mais cela a changé au cours des deux derniers cycles.

Les partisans se sont habitués à voir des podiums en curling aux Jeux. Seul Brad Gushue a pu décrocher une médaille – le bronze – aux Jeux de Pékin.

“Nous regardons à plus long terme et nous nous assurons que nous sommes prêts pour mars et avril. Et quatre ans. Nous ne voulons pas nous épuiser. Nous ne sommes pas des poulets de printemps”, a déclaré Gushue.

“La saison est devenue de plus en plus longue. Il faudra un peu de temps pour que notre mojo démarre.”

Il y a toujours beaucoup en jeu, mais cette fois autour des anneaux, c’est différent.

REGARDER l That Curling Show présente en avant-première la super série inaugurale en double mixte :

That Curling Show : Aperçu de la première super série en double mixte Mackenzie Zacharias et Karlee Burgess se réjouissent d’avoir remporté le PointsBet Invitational avec Jennifer Jones, Bruce Mouat aide à prévisualiser la prochaine super série en double mixte, Reid Carruthers a une nouvelle perspective après être devenu papa, et nous obtenons une performance en direct des acteurs de St. John’s dans le nouvelle comédie musicale de curling, Second Shot.

Ces premiers jours du nouveau quadriennal sont extrêmement intéressants. Dans le sillage de la saison dernière, il y a eu un nombre sans précédent d’équipes qui se sont séparées, secouant le paysage granitique au Canada d’une manière que nous n’avions jamais vue auparavant.

Rachel Homan et Tracy Fleury ont fait équipe avec Emma Miskew et Sarah Wilkes. Jennifer Jones saute maintenant l’équipe championne du monde junior Mackenzie Zacharias. Kailtyn Lawes, qui a été troisième pour Jones pendant des années, saute maintenant sa propre équipe.

Brett Gallant a quitté Gushue et compagnie pour rejoindre Brendan Bottcher, Ben Hebert et Marc Kennedy. Brad Jacobs s’est éloigné du jeu à quatre pendant au moins un an.

EJ Harnden, qui a joué avec Jacobs, prend la place de Gallant dans l’équipe de Gushue.

Kevin Koe joue maintenant avec l’ancien front-end de Bottcher, Karrick Martin et Brad Thiessen – Tyler Tardi joue le troisième de l’équipe. Matt Dunstone est revenu au Manitoba pour jouer avec BJ Neufeld, Colton Lott et Ryan Harnden. Reid Carruthers est à la tête d’une équipe composée de Jason Gunnlaugson, Derek Samagalski et Connor Njegovan.

C’est une quantité vertigineuse de changements. Et les éléments susmentionnés ne sont qu’une petite partie de nombreux autres changements survenus pendant la saison morte. Et peut-être qu’il y en a d’autres à venir selon le déroulement de cette première saison.

Mais maintenant, nous avons nos premiers aperçus de ces équipes nouvellement formées et il y aura forcément des surprises alors que les quatuors traversent des difficultés de croissance.

Prenons par exemple ce qui s’est déroulé lors de l’invitation PointsBet à Fredericton il y a une semaine.

Le nouveau format à élimination directe était une touche rafraîchissante pour commencer la saison avec des chèques de 50 000 $ à l’équipe féminine et masculine gagnante.

Et alors que beaucoup s’attendaient à ce que la patinoire Kerri Einarson et la patinoire Gushue soient là en finale, ce sont Jones et Carruthers qui ont surpris, éliminant respectivement Einaron et Gushue en demi-finale.

Ils allaient ensuite gagner les matchs de championnat.

‘Nous sommes une seule équipe. Nous sommes tous égaux’

Jones, qui dirige cette équipe plus jeune, se sent plein d’énergie et excité par ce qui va arriver.

“C’est vraiment excitant. Si je peux avoir un impact qui me fait vraiment du bien”, a déclaré Jones.

“J’adore le curling. Cela m’a donné plus que je ne pouvais rêver. Nous sommes une seule équipe. Nous sommes tous égaux. Ils sont tellement altruistes. Ils veulent ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. Je vois le feu. Ils me rappellent moi quand j’avais leur âge. Ils sont tellement excités de jouer et de s’entraîner. Pour moi, c’est ça la vie. Expérimenter et trouver des moyens de s’améliorer.

Zacharias, qui a mené le Canada à une victoire mondiale junior en 2020 et qui n’a que 23 ans, dit qu’elle est toujours en train de jouer avec Jones.

“Elle a une telle passion et une telle motivation pour le curling. Elle a tellement apporté à notre équipe. Pouvoir tenir le balai pour elle est incroyable”, a déclaré Zacharias.

“La première fois que nous avons eu un appel avec elle, c’était un peu intimidant. C’est Jennifer Jones. Je voulais être comme elle un jour. Avoir l’opportunité de jouer avec elle est un rêve devenu réalité.”

Carruthers, qui est récemment devenu père après la naissance de son fils Bo, semble rajeuni et concentré avec une nouvelle équipe et une nouvelle perspective.

Ils ont éliminé Gushue en demi-finale, puis ont battu Dunstone en finale.

“Je savais que si nous étions sur la bonne voie, nous pourrions gagner. Nous étions la tête de série numéro cinq. Nous sommes tous dans un très bon espace mental”, a déclaré Carruthers.

REGARDER | Carruthers bat Dunstone dans la finale masculine du PointsBet Invitational :

L’équipe Carruthers remporte un gros salaire lors de l’événement de curling PointsBet Invitational Reid Carruthers et sa patinoire ont battu l’équipe Dunstone 8-4 lors de la finale du PointsBet Invitational dimanche à Edmonton.

Il admet qu’il y aura des ajustements à la nouvelle équipe, mais veut mettre la pression sur le reste des équipes canadiennes pour élever leur niveau de jeu.

“Nous devons tenir toutes ces autres équipes responsables”, a déclaré Carruthers.

Bon nombre des équipes qui ont concouru à Fredericton se préparent maintenant pour le premier événement du Grand Chelem de curling qui aura lieu à North Bay la semaine prochaine.

Les choses sont sur le point de devenir très occupées non seulement pour les équipes de quatre personnes, mais également dans le monde du double mixte.

Super série double mixte

Une super série de doubles mixtes nouvellement formée a été établie avec le premier de cinq événements qui auront lieu ce week-end à Carlton Place, juste à l’extérieur d’Ottawa.

L’événement compte quelques-unes des meilleures équipes canadiennes et internationales de double mixte – l’un des affrontements phares oppose Jenn Dodds et Bruce Mouat, de Grande-Bretagne, à Brad Jacobs et Kerri Einarson samedi après-midi.

Les fans peuvent regarder l’événement en direct sur cbcsports.ca et sur CBC Gem tout au long du week-end avec le match de championnat prévu dimanche soir à 17 h HE

Nous avons vu des joueurs comme Laura Walker et Kirk Muyres s’éloigner du jeu à quatre et se concentrer uniquement sur les doubles mixtes, ce que beaucoup dans le sport pensent devenir la norme dans les années à venir.

Il y aura forcément des rebondissements et probablement plus de changements d’équipe sur la glace de galets menant aux Jeux d’hiver de 2026.

Ce voyage commence maintenant.