Le Cybertruck de Tesla est-il un camion ou un bateau ? Elon Musk revendique les deux

de Tesla Cybertruck sera apparemment un multi-tâches. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté jeudi que le véhicule pouvait “brièvement” servir de bateau.

“Cybertruck sera suffisamment étanche pour servir brièvement de bateau, afin qu’il puisse traverser des rivières, des lacs et même des mers qui ne sont pas trop agitées”, a déclaré Musk dans le tweeter.

Le Cybertruck sera suffisamment étanche pour servir brièvement de bateau, de sorte qu’il peut traverser des rivières, des lacs et même des mers qui ne sont pas trop agitées – Elon Musk (@elonmusk) 29 septembre 2022

Le mot “brièvement” fait un gros travail ici. De nombreuses automobiles – et d’autres objets – peuvent “brièvement” servir de bateaux, mais brièvement cela peut signifier une seconde ou deux avant qu’elles ne commencent à couler.

Il y a aussi la question de la taille d’un plan d’eau que ce véhicule électrique pourrait traverser. Quelle est la limite ? On s’inquiète également de ce qui se passe si un Cybertruck tombe en panne dans l’eau. Teslas a un passé court mais mouvementé en matière de sécurité, de soi-disant prendre feu à provoquant des plantages en mode pilote automatique.

Mais Musk a également un passé mouvementé en ce qui concerne les affirmations qu’il a faites sur Twitter.

En janvier 2017, Musk revendiqué que Teslas aurait des capacités complètes d’auto-conduite dans six mois. Ce n’est qu’en 2021 que certains clients ont pu demander le Auto-conduite complète caractéristique.

Musc aussi revendiqué en 2017 que les gens pourraient conduire de New York à Washington, DC, en 29 minutes grâce au Hyperboucle tunnel. La dernière mise à jour de l’état de l’Hyperloop est que sa piste de test est terminée.

Tesla prévoit de démarrer la production de Cybertruck en 2023 après avoir initialement affirmé qu’il commencerait dans 2021.

