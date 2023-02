Le Cybertruck de Tesla arrive bientôt. Peut être.

L’acier inoxydable résiste à la corrosion et n’a pas besoin d’être peint, ce qui élimine un coût et le besoin de revêtements chimiques toxiques pour l’environnement. Mais il est également coûteux et difficile à façonner et à souder. L’acier inoxydable est généralement plus lourd que l’acier utilisé dans la plupart des autres voitures, ce qui réduit l’autonomie.