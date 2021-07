Le cyberflash devrait devenir une infraction sexuelle spécifique, selon la Commission des lois

L’envoi d’images explicites non sollicitées à un autre appareil sans le consentement de la personne devrait être considéré comme une infraction sexuelle spécifique dans le cadre d’un remaniement majeur des règles régissant les comportements abusifs en ligne, selon l’organisme chargé de réviser la législation.

La Commission des lois a recommandé que la loi sur les infractions sexuelles soit modifiée pour inclure le cyberflashage – lorsqu’une personne envoie une photo sexuelle non sollicitée, ou « d*** pic », via des fonctions de partage de fichiers telles que AirDrop d’Apple.

Il n’y a actuellement aucune infraction spécifique de cyberflashage, bien que le comportement puisse être considéré comme des infractions de harcèlement ou de nuisance publique.

Le harcèlement « empilé » sur Internet, lorsque plus d’une personne envoie des communications de harcèlement à une victime, devrait également être criminalisé dans le cadre des modifications apportées aux lois existantes, qui, selon l’organisme, étaient « inefficaces » pour empêcher « un comportement véritablement préjudiciable » .

Ses recommandations incluent l’adaptation des lois relatives à l’encouragement ou à la glorification de l’automutilation, et l’augmentation du seuil des infractions de «fausses communications», afin de cibler ceux qui diffusent délibérément des théories sur des traitements médicaux dont on sait qu’elles ne sont pas vraies.

Une nouvelle loi devrait également être envisagée qui criminaliserait l’envoi délibéré d’images clignotantes à des personnes épileptiques dans le but de déclencher des crises, a déclaré la Commission des lois.

Le professeur Penney Lewis, commissaire au droit pénal de l’organisation, a déclaré: «Les abus en ligne peuvent causer des dommages incalculables aux personnes ciblées et des changements sont nécessaires pour garantir que nous protégeons les victimes contre les abus tels que le cyberflash et le harcèlement en masse.

« Dans le même temps, nos réformes protégeraient mieux la liberté d’expression en réduisant la portée du droit pénal afin qu’il ne criminalise que les comportements les plus préjudiciables.

Caroline Dinenage, ministre du numérique et de la culture, a déclaré : « Nous imposons de nouvelles responsabilités juridiques aux sociétés de médias sociaux pour protéger le public britannique. Mais nous devons être sûrs que nous pouvons également tenir responsables les personnes qui utilisent ces sites pour menacer, abuser et propager la haine.

«Je remercie la Commission des lois pour ses recommandations détaillées que nous examinerons attentivement lors de la mise à jour de nos lois à l’ère numérique, protégeant la liberté d’expression tout en veillant à ce que ce qui est inacceptable hors ligne soit inacceptable en ligne.»

Le premier cas de cyberflash sur lequel la police a enquêté est survenu en 2015 après qu’une navetteuse a reçu deux photos du pénis d’un homme inconnu sur son téléphone via Airdrop alors qu’elle se rendait au travail.

Depuis lors, les rapports de cyberflash ont augmenté d’année en année, les données suggérant que les chiffres ont augmenté depuis Covid en raison de la nature numérique de la vie en lock-out.

Un rapport de l’Université de Leicester a révélé qu’un tiers des femmes s’étaient plaints d’avoir été cyberflashées, tandis qu’un rapport d’ONU Femmes a déclaré: «Ces incidents sont susceptibles d’augmenter car les femmes et les filles passent plus de temps en ligne pendant la pandémie.»

Une enquête distincte menée par Glitch, un organisme de bienfaisance pour la sécurité sur Internet, a révélé l’été dernier que 17% des femmes ou des personnes non binaires avaient reçu de la pornographie non sollicitée.

En mars, le gouvernement a annoncé qu’il sollicitait l’aide du public sur la manière de lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles en réponse à une vague de colère à la suite de l’affaire Sarah Everard.

Le ministère de l’Intérieur a rouvert une consultation publique qui, selon lui, aiderait à élaborer une mise à jour de sa stratégie de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles après que la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a reconnu que des comportements tels que le cyberflash et le upskirting étaient devenus un problème plus répandu au cours de la dernière décennie. alors que la loi n’avait pas été modifiée pour refléter cela.

Rapports supplémentaires par PA