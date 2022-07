Le CWG est un paradis pour les haltérophiles indiens

Une nouvelle règle a empêché l’Inde de modifier les catégories de poids de ses haltérophiles pour un avantage maximal, mais le contingent de 15 personnes du pays, dirigé par Mirabai Chanu, devrait toujours revenir avec un sac plein de médailles des Jeux du Commonwealth de Birmingham.

Les tournois du Commonwealth, que ce soit le CWG ou les championnats du Commonwealth, ont été un terrain de chasse heureux pour les haltérophiles indiens, qui se délectent de l’absence de puissances traditionnelles comme la Chine et la Corée du Nord.

L’Inde a terminé comme la nation la plus performante du sport lors des éditions 1990, 2002 et 2018. Ils sont la deuxième nation la plus titrée dans le sport avec 125 médailles, dont 43 d’or, derrière l’Australie (159), dont la domination a pris un coup lors des dernières éditions.

Les haltérophiles indiens ont régné en maître lors des Jeux de la Gold Coast 2018, remportant un riche palmarès de neuf médailles dont cinq médailles d’or. Et cette année aussi, les 15 haltérophiles sont capables de monter sur le podium. Cependant, seule une poignée d’entre eux devrait décrocher l’or.

Pour augmenter les chances de l’Inde de remporter plus de médailles d’or dans les épreuves féminines, la Fédération indienne d’haltérophilie (IWLF) et l’entraîneur-chef Vijay Sharma prévoyaient d’aligner la médaillée d’argent olympique de Tokyo Chanu, une candidate sûre au titre, dans la catégorie des poids de 55 kg. Jhilli Dalabehera et S Bindyarani Devi devaient concourir respectivement dans les 49 kg et 59 kg tandis que Poppy Hazarika aurait présenté son défi dans la division 64 kg.

Avinash Sable a réalisé un temps de 8:31.75s, tandis que le champion olympique Soufiane El Bakkali a remporté l’or avec un temps de 8:25.13s. #WorldAthleticsChampionship https://t.co/VIsEEEKfNs – News18 Sports (@News18Sports) 19 juillet 2022

Mais les inscriptions ont été rejetées sur la base d’une nouvelle règle qui stipulait que seul l’athlète le mieux classé dans une catégorie se qualifiera pour le CWG et s’il se retire, le meilleur athlète suivant n’obtiendra pas la place, comme c’était le cas auparavant. ont forcé Chanu (49 kg), Bindyarani (55 kg) et Poppy (59 kg) à reculer d’une catégorie de poids chacun, ce qui a fait que Jhilli a raté l’événement quadriennal et aucune représentation indienne en 64 kg.

Aux Jeux, tous les regards seront sans aucun doute rivés sur Chanu, mais tandis que tous les autres s’efforceront de monter sur le podium, l’ancienne championne du monde, dont le record personnel chez les femmes de 49 kg est de 207 kg (88 kg + 119 kg), un énorme 39 kg plus que le deuxième meilleur haltérophile du domaine, gagner le métal jaune est presque une certitude.

Tout ce qu’elle a à faire est d’exécuter deux levées légales, une à l’arraché et une à l’épaulé-jeté, pour remporter sa troisième médaille CWG. Elle n’a même pas besoin de lui apporter un match A car sa plus proche rivale, la meilleure tentative de la Nigériane Stella Kingsley à ce jour ne pèse que 168 kg (72 kg + 96 kg).

Cependant, la joueuse de 27 ans, qui a déjà une médaille d’or et d’argent CWG dans son armoire à trophées, s’est fixé des objectifs plus ambitieux. Chanu devrait réécrire son record du monde d’épaulé-jeté de 119 kg et est également impatiente de franchir la barre très attendue des 90 kg dans la section des arrachés.

“CWG est relativement facile pour moi, je vais me battre avec moi-même. Nous avons prévu de lever 91kg ou 92kg au CWG. J’espère que cela arrivera », avait-elle déclaré à PTI lors d’une interview le mois dernier.

Les chances du médaillé d’or des Jeux olympiques de la jeunesse Jeremy Lalrinnunga (67 kg) de remporter une médaille d’or se sont considérablement améliorées alors que le Pakistanais Talha Talib, le favori pour remporter le titre des 67 kg, est suspendu après avoir été testé positif aux substances interdites.

Jeremy, qui a excellé au niveau junior et junior, vient de se remettre d’une blessure au bas du dos qui a gâché sa campagne de championnat du monde en décembre dernier et le prodigieusement talentueux de 19 ans aura hâte de laisser sa marque sur la scène senior et de gagner un médaille pour ses débuts.

Deux autres prétendants au titre sont les débutants Achinta Sheuli (73 kg) et Ajay Singh (81 kg). Les deux ont remporté la médaille d’or aux championnats du Commonwealth en décembre.

Le médaillé d’argent des championnats du monde juniors, Achinta, qui a un record personnel de 316 kg (143 kg + 173 kg) devra vaincre le Malais Erry Hidayat, qui a le même meilleur effort que l’Indien.

Lire aussi- Greg Chappell pense que l’interdiction de leadership de David Warner devrait être levée

Ajay, d’autre part, aura envie de ses chances contre son plus proche rival Kyle John Ryan Christopher Park Bruce d’Australie, dont le record personnel est de six kg de moins que celui de l’Indien. Outre Chanu, le contingent compte également d’anciens médaillés du CWG en P Guruaja ( 61 kg), le chevronné Vikas Thakur (96 kg), qui se disputera une troisième médaille après avoir remporté respectivement l’argent et le bronze aux jeux de 2014 et 2018, et Punam Yadav (76 kg).

Ce sera une tâche ardue pour le médaillé de bronze 2018 Gururaja de remporter la médaille d’or car il devra affronter le champion de la Gold Coast CWG 62 kg Muhammad Aznil bin Bidin de Malaisie, qui a soulevé huit kg de plus que l’Indien aux Championnats du Commonwealth. Le meilleur coup de Thakur semble être le bronze alors que le Canadien Boady Santavy et l’athlète chypriote Antonis Martasidis ont enregistré un meilleur total d’efforts que lui.

Ce sera la première fois que l’Inde alignera des haltérophiles dans les catégories de poids plus sous la forme de Purnima Pandey (+87kg) et Gurdeep Singh (+109kg). pas une question de savoir si mais combien le contingent indien ramènera cette fois. » Notre objectif est de gagner plus de médailles que la dernière fois. J’espère que nous pourrons ramener 4 à 5 médailles d’or », a déclaré Sharma.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.