Le cursif fait son grand retour : l’Ontario rendra l’apprentissage du script obligatoire à l’école

Cursive fait son grand retour.

Reléguée en 2006 à un élément d’apprentissage facultatif dans les écoles élémentaires de l’Ontario, l’écriture cursive devrait revenir en tant qu’élément obligatoire du programme d’études à partir de septembre.

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a déclaré qu’il ne s’agissait pas simplement d’enseigner aux élèves comment signer leur propre nom.

« La recherche a été très claire sur le fait que l’écriture cursive est une compétence vitale essentielle pour aider les jeunes à s’exprimer de manière plus substantielle, à penser de manière plus critique et, finalement, à s’exprimer de manière plus authentique », a-t-il déclaré dans une interview.

« C’est ce que nous essayons de faire, créer une génération de jeunes très talentueux qui ont maîtrisé les compétences fondamentales, comme la lecture, l’écriture et les mathématiques, qui sont les fondements de toute vie productive réussie dans le pays. »

Le nouveau programme d’études linguistiques de l’Ontario, qui devrait être en place pour la nouvelle année scolaire, introduit une foule de changements, y compris un accent renouvelé sur la phonétique. Bon nombre des ajouts au programme remontent à un rapport de l’année dernière de la Commission ontarienne des droits de la personne, selon lequel le système d’éducation publique de la province laissait tomber les élèves ayant des troubles de lecture et d’autres en n’utilisant pas d’approches fondées sur des données probantes.

Le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, a déclaré que l’écriture cursive ne se limite pas à enseigner aux élèves comment signer leur propre nom. (Chris Young/La Presse Canadienne)

« Si nous voulons stimuler l’enseignement de la lecture, nous devons adopter certaines de ces stratégies éprouvées qui ont fonctionné pendant des générations », a déclaré Lecce.

« Un retour à la phonétique et, par exemple, à l’écriture cursive est un autre exemple où le gouvernement se penche sur les preuves et suit la voix de nombreux parents qui voulaient que nous adoptions vraiment ces pratiques qui fonctionnent depuis des générations. »

Le déménagement est «attendu depuis longtemps», selon un expert

Le programme réintroduit l’écriture cursive comme une attente à partir de la 3e année. C’est une bonne nouvelle pour les experts en éducation linguistique.

« Je pense que cela se fait attendre depuis longtemps », a déclaré Shelley Stagg Peterson, professeure de programmes d’études, d’enseignement et d’apprentissage à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario de l’Université de Toronto. « Le cursif n’aurait jamais dû être retiré du programme. »

Il n’y a pas beaucoup de recherches spécifiquement sur l’écriture cursive, a déclaré Peterson, mais le travail qui a été fait montre qu’il enseigne non seulement aux étudiants la compétence d’écrire ce script en soi, mais qu’il aide à renforcer l’alphabétisation globale.

« Plus les jeunes écrivains, les écrivains débutants, utilisent leurs mains, plus ils utilisent une autre modalité pour former les lettres, plus cette reproduction kinesthésique les aide à réfléchir davantage aux mots qu’ils écrivent », a-t-elle déclaré.

« Donc, cela renforce en fait leur lecture, ainsi que leur écriture. »

Hetty Roessingh, professeure émérite à la Werklund School of Education de l’Université de Calgary, a déclaré que l’écriture cursive est une compétence précieuse.

Hetty Roessingh, professeure émérite à la Werklund School of Education de l’Université de Calgary, a déclaré que l’écriture cursive est une compétence précieuse. (Mary Altaffer/Associated Press)

« Pour prendre des notes, pour être alphabétisé, pour répondre aux exigences de l’école et de la société civile, vos mains comptent et vous devez être capable d’écrire », a déclaré Roessingh, qui se spécialise dans le rôle de l’écriture manuscrite avec des résultats d’écriture de qualité.

« L’ordinateur ne prendra pas le relais. »

L’écriture manuscrite avec un style d’impression, par opposition à l’écriture cursive, coûte plus de mémoire de travail chaque fois que le crayon se soulève de la page, a-t-elle déclaré.

La Fédération des enseignants qualifie le calendrier d' »absurde »

Mais, a déclaré Roessingh, une clé du succès est de s’assurer qu’il y a suffisamment de soutien pour que les éducateurs puissent enseigner correctement la cursive.

« Vous avez même besoin de plus que d’acheter les ressources et de les intégrer au programme », a déclaré Roessingh.

« Les enseignants doivent comprendre pourquoi cela a été introduit et que c’est important et pourquoi c’est important et vraiment adhérer, puis ils ont besoin du soutien et des ressources pour faire le travail. »

Les quatre principaux syndicats d’enseignants ont critiqué le calendrier du nouveau programme de langue, mis à la disposition des enseignants pour qu’ils apprennent en septembre avec moins de deux semaines avant la fin de cette année scolaire.

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario a déclaré que les changements sont vastes et demande une période de mise en œuvre minimale de deux ans.

Karen Brown, présidente de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario. L’ETFO a déclaré que les changements sont vastes et demande une période de mise en œuvre minimale de deux ans. (Evan Mitsui/CBC)

« L’attente de la province selon laquelle les éducateurs seront prêts à enseigner le programme de langue révisé à partir de septembre est absurde », a écrit la présidente de la FEEO, Karen Brown, dans un communiqué.

« Leur déploiement précipité prouve à quel point ils sont déconnectés des réalités de la classe et des éducateurs. Les documents du programme ne sont pas des recettes. Vous ne vous contentez pas de les télécharger et de suivre les instructions, en utilisant une liste d’ingrédients prescrits. Le programme est complexe. »

Lecce a déclaré que le gouvernement avait signalé des changements au programme de langue l’année dernière, après la publication du rapport de la commission des droits de l’homme.

« Si nous travaillons ensemble comme nous l’avons fait l’année dernière … pour adopter ce changement et renforcer cette capacité, je suis absolument convaincu que les éducateurs seront mis en place pour réussir », a-t-il déclaré.