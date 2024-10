Le curieux appel de Dave Roberts aux World Series critiqué par les fans

La décision de Dave Roberts de faire sacrifier Enrique Hernandez en septième manche s’est retournée contre lui.

Abattu par un point avec le releveur des Yankees Clay Holmes en difficulté, Hernandez, l’un des frappeurs les plus chauds de l’alignement des Dodgers, a posé une carie avec des coureurs en premier et en deuxième et personne n’a été retiré.

Le jeu s’est déroulé comme prévu, faisant avancer les deux coureurs en position de but avec Will Smith venant au marbre.

Mais la manche s'est déroulée vers le sud à partir de là pour Los Angeles.







Enrique Hernandez #8 des Dodgers de Los Angeles carie lors de la septième manche contre les Yankees de New York lors du premier match de la Série mondiale 2024 au Dodger Stadium le 25 octobre 2024 à Los Angeles, Californie. Getty Images

Smith est sorti à l’arrêt-court sur le premier lancer, laissant à Gavin Lux le soin d’égaliser le match ou de donner l’avantage aux Dodgers.

Lux s’est retrouvé au deuxième but, mettant fin à la menace des Dodgers et gardant le score à 2-1 pour les Yankees.

Les fans de baseball se sont rapidement tournés vers les réseaux sociaux, déchirant Roberts pour avoir retiré la batte des mains de Hernandez.







Le manager Dave Roberts des Dodgers de Los Angeles traverse le terrain après avoir effectué un changement de lanceur lors de la sixième manche contre les Yankees de New York lors du premier match de la Série mondiale 2024 au Dodger Stadium le 25 octobre 2024 à Los Angeles, en Californie. Getty Images

« Dave Roberts ayant la carie de Kiké Hernandez sera l’un de ces moments présentés dans le film des Yankees World Series… » L’utilisateur X Joe Aranda a écrit.

« Je dois réitérer à quel point cette carie que Dave Roberts vient de réclamer était stupide », Andrew Claudio de la Knicks Film School a écrit sur X. « Holmes n’avait pas lancé de frappe et est obligé de rester en jeu pour 2 frappeurs supplémentaires, mais vous lui avez offert un retrait avec l’un de vos joueurs les plus fiables en séries éliminatoires qui a déjà réussi un triple. Alors, donc, tellement, tellement stupide.

« Pourquoi aurais-tu ta carie de frappeur la plus chaude ????? » @chrisoso44 a écrit sur la plateforme. « Dave Roberts, à la tête de l’équipe la plus talentueuse de l’histoire, est tout simplement triste. »