GREEDY David Cameron s’est rendu coupable d’un « manque important de jugement » dans son lobbying pour Greensill, selon un rapport accablant des députés.

L’ancien Premier ministre a été critiqué par le comité du Trésor pour avoir bombardé les ministres de textes jaillissants demandant de l’aide pour accéder aux renflouements de Covid au plus fort de la pandémie.

M. Cameron a empoché 1 million de livres sterling par an et a volé dans des jets privés alors qu’il était à la solde de l’entreprise maintenant effondrée.

Dans un rapport fulgurant, les députés ont déclaré que M. Cameron avait utilisé ses liens intimes avec les hauts gradés du gouvernement pour tenter de conclure un accord pour ses nouveaux payeurs.

Il a envoyé près de 100 WhatsApps, e-mails et appels téléphoniques à des fonctionnaires et à des ministres de haut rang, dont Rishi Sunak.

Dans des messages de curling, il a jailli que les ministres faisaient un « excellent travail » et a suggéré des dates de déjeuner avant de chercher de l’aide et des numéros de téléphone utiles.

Le comité a accusé M. Cameron d’un « manque important de jugement » en utilisant des textes informels et des appels à faire pression pour son nouveau patron.

Ils ont prévenu qu’il n’avait pu s’amuser de cette façon avec le Trésor qu’en raison de « son précédent poste de Premier ministre ».

Le Trésor aurait dû dire à M. Cameron d’arrêter d’envoyer des SMS et de passer par les canaux formels en raison de ses « liens personnels évidents » avec ceux qui sont au cœur du gouvernement, ont déclaré les députés.

Dans une réprimande étonnante et humiliante, le comité a également suggéré que M. Cameron faisait preuve d’un manque de jugement en ne réalisant pas que Greensill était au bord de l’effondrement alors qu’il y travaillait.

Depuis, il est passé sous la dette de milliards.

Le rapport indique que M. Cameron « n’a pas enfreint les règles régissant le lobbying des anciens ministres ».

Mais appelant à un renforcement massif des règles de lobbying, les députés ont averti que le système actuel est « d’une force insuffisante et qu’il y a de bonnes raisons de le renforcer ».

Les ministres du Trésor et les mandarins ont agi avec « une intégrité absolue » en refusant les demandes de lobbying de M. Cameron, selon le rapport.

Mais leur « réticence à accepter » que le statut de M. Cameron en tant qu’ancien Premier ministre ait pu avoir une quelconque influence est une « occasion manquée de réflexion », a-t-il averti.

Mel Stride, président du Comité du Trésor, a déclaré : « Notre rapport présente des leçons importantes pour le Trésor et notre système financier résultant à la fois de l’effondrement de Greensill Capital et du lobbying de David Cameron.

«Le Trésor aurait dû encourager David Cameron à adopter des voies de communication plus formelles dès qu’il avait identifié ses incitations financières personnelles.

« Cependant, le Trésor a pris la bonne décision de rejeter les objectifs de son lobbying, et le Comité a constaté que les ministres et les fonctionnaires du Trésor se sont comportés avec une intégrité complète et absolue. »

M. Cameron a déclaré: «Bien que je sois heureux que le rapport confirme que je n’ai enfreint aucune règle, je prends en compte ses points plus larges.

« J’ai toujours agi de bonne foi et je n’avais aucune idée jusqu’à la fin de l’année dernière que Greensill Capital était en danger d’échec.

« Cependant, j’ai toujours été clair sur le fait qu’il y avait des leçons à tirer.

«Comme je l’ai dit au Comité, j’accepte que les communications de cette nature se fassent à l’avenir uniquement par les canaux les plus formels.

« Je conviens que les directives sur la manière dont les anciens ministres s’engagent avec le gouvernement pourraient être mises à jour et j’ai été ravi de faire quelques suggestions à ce sujet au Comité. »