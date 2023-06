Le culte du roi mondial BoJo attire les conservateurs sur les rochers. Il faut que ça s’arrête… pour l’amour de la Grande-Bretagne

BORIS JOHNSON avait parfaitement raison lorsqu’il a fustigé le « tribunal kangourou » de la juge pendante Harriet Harman pour son verdict de culpabilité prémédité.

L’ex-leader travailliste adjoint avait pratiquement enfilé la casquette noire avant même que son procès-spectacle n’ait commencé.

Boris Johnson sous pression lors d’un briefing au n°10 en janvier 2021, au plus fort de la crise du Covid Crédit : AP

Boris enfant, quand il a dit qu’il serait le « roi du monde »

Boris n’avait pas besoin d’être paranoïaque pour soupçonner que la chambre des étoiles du Comité des privilèges était à sa recherche.

Mais rien de tout cela ne signifie que BoJo est innocent. D’ACCORD?

Il n’y a peut-être jamais eu la moindre chance qu’il soit acquitté d’avoir menti au Parlement une fois que les rouages ​​​​étaient en marche.

Mais il a joué plus qu’un simple rôle dans sa propre exécution.

Les travaillistes étaient déterminés à détruire la seule personnalité conservatrice qui aurait pu les priver de la victoire aux prochaines élections.

Le chef Sir Keir Starmer a publiquement admis qu’il « détestait » son ancien adversaire.

Le président travailliste du comité, Sir Chris Bryant, s’est retiré parce qu’il ne pouvait pas cacher son mépris pour l’ex-Premier ministre.

Il a au moins fait preuve d’une certaine intégrité – ce qui est plus que ce que l’on peut dire pour Hattie Harman.

Le parti conservateur, quant à lui, est déchiré par sa propre animosité – pour ne pas dire hypocrisie de rang – envers son ancien champion.

Le grand Sir Bernard Jenkin n’a toujours pas nié s’être joint à une fête arrosée au milieu du verrouillage pour célébrer le 65e anniversaire de sa femme.

Comment un critique si connu de Johnson pourrait-il être impartial s’il était coupable d’une violation bien plus scandaleuse des règles de Covid que son propre chef ?

Et si Boris était coupable, le chef travailliste Keir Starmer l’était aussi, qui, malgré toutes ses affirmations d’innocence, a été surpris en train de boire de la bière lors de ce qui ressemblait beaucoup à une fête.

Pourtant, rien de tout cela ne permet à BoJo de décrocher.

Il peut y avoir des facteurs atténuants autour de Cakegate, le soi-disant scandale d’un gâteau d’anniversaire non consommé où Boris a été photographié avec un verre à la main.

Boris, étonnamment, n’est pas un fêtard.

De plus, Downing Street, pour ceux qui n’y sont jamais allés, est une jungle de couloirs et de bureaux bondés.

Bulle non-stop

Pendant la pandémie, le personnel a travaillé 18 heures par jour, certains devant dormir dans leurs bureaux pour recommencer tôt le lendemain.

Ils ont travaillé en étroite collaboration dans ce qui était effectivement une énorme bulle non-stop.

Mais ce que l’on sait aussi, c’est que Downing Street au temps du Covid était le théâtre de soirées parfois tumultueuses.

Nous savons que des valises d’alcool ont été transportées, que le personnel a bu à son bureau, que du vin a été renversé sur les tapis et que le terrain de jeu du jardin de bébé Wilfred a été détruit.

La conclusion du Comité selon laquelle le gouvernement disait une chose et ordonnait au reste du pays d’en faire une autre n’est pas aussi « dérangée » que les protestations de Boris.

Le reste du pays payait – et paye toujours – un prix choquant pour des règles de verrouillage qui devraient faire honte à tout gouvernement démocratique.

C’était la tâche du Premier ministre de donner l’exemple en matière d’autodiscipline à un pays contraint de vivre sous un stress et des tentations intolérables.

Boris n’a pas réussi à relever ce défi.

Donc BoJo n’est pas entièrement innocent.

Et non plus, malgré toutes ses éloges sur le respect envers cet organe parlementaire sacré, n’est pas le Comité des privilèges de Hattie Harman.

Boris a également droit au respect en tant qu’ancien Premier ministre élu à une belle majorité contre toute attente.

Aussi « économique » qu’il ait pu être avec la vérité, il ne mérite pas d’être égorgé politiquement par des députés en posture.

Malgré politique

Une suspension de dix jours aurait été suffisante pour faire le point tout en le laissant libre de reconstruire sa réputation politique.

Quatre-vingt-dix jours, c’était une balle dans la tête, un acte de dépit personnel et politique.

Plus précisément, il frappe indirectement au cœur de notre système de démocratie bipartite.

Cette vilaine querelle est une insulte à des millions de familles aux prises avec le coût de la vie, la flambée des hypothèques et une vague de crimes violents dans nos rues.

Les conservateurs se dirigent vers un suicide de masse.

Et c’est l’extraordinaire culte de BoJo le roi du monde qui les attire sur les rochers.

L’ex-Premier ministre vainqueur des élections a le droit d’être amer.

Mais il ne peut pas blâmer tout le monde, même à juste titre dans certains cas, pour la guerre civile qui chasse actuellement son parti du pouvoir.

Il est, pour reprendre l’une de ses expressions préférées, « dérangé » de penser qu’une querelle de terre brûlée avec le Premier ministre Rishi Sunak peut aboutir à tout sauf à un désastre, non seulement pour les conservateurs, mais pour la Grande-Bretagne.

En effet, la menace d’une guerre fratricide incessante contre l’actuel Premier ministre et le parti autrefois dirigé par Boris ne peut que rebondir.

Bojo et ses partisans doivent tirer leur épingle du jeu avant qu’il ne soit trop tard.

Si sa vendetta contre le n ° 10 se termine l’année prochaine dans une déroute travailliste dirigée par Keir Starmer, l’héritage de Boris sera en effet sombre.