Le culte de St Nicola Sturgeon ignore le fait qu’elle a laissé tomber son pays

IL y a des moments où je peux presque croire en la justice cosmique.

Nicola Sturgeon étant à l’arrière d’une voiture de police le week-end était l’un de ces moments.

Toute sa vie politique, Sturgeon s’est présentée comme meilleure que tout le monde.

Elle a toujours parlé et s’est comportée comme s’il n’y avait qu’une seule façon de faire les choses, celle de Nicola.

Si vous n’étiez pas d’accord avec elle, c’est que quelque chose n’allait pas chez vous.

Lorsqu’elle a remplacé Alex Salmond à la tête du SNP et Premier ministre d’Écosse, son arrogance n’a fait qu’empirer.

Au Parlement écossais, elle a régné avec une arrogance incroyable.

Elle avait tellement de contrôle sur son propre parti qu’elle rejetait les questions difficiles des autres partis comme si elles étaient des mouches.

Elle a agi comme s’il était évident qu’elle avait raison et que ses détracteurs avaient tort et que la seule chose qui pouvait expliquer leurs actions était la méchanceté ou la stupidité.

L’été dernier, elle a attaqué l’ancienne chef des conservateurs écossais, Ruth Davidson, en disant que Davidson « ne veut pas avoir le contrôle ou la responsabilité » d’un poste politique et qu’elle n’était pas quelqu’un qui « impose beaucoup de respect ou légitimité, franchement ».

C’est un stylet Sturgeon typique.

Des licenciements autoritaires similaires ont été distribués tout le temps.

Principalement aux conservateurs, mais aussi à tous ceux qui venaient du redoutable repaire de Westminster.

Car quels que soient les problèmes qui existaient dans le monde, à Sturgeon-land, tous les problèmes viennent de Westminster.

C’était une excellente tactique de distraction, franchement.

Parce que tout le temps, Sturgeon a présidé un pays qui déclinait de toutes les manières significatives.

Pendant son mandat, il semble que le NHS en Écosse se soit détérioré, que les normes d’éducation dans le pays aient baissé, que l’espérance de vie ait diminué et que l’Écosse ait constamment enregistré le plus grand nombre de décès dus à la drogue en Europe.

Ainsi, même s’il était confortable pour Nicola Sturgeon de sentir qu’elle n’avait aucune responsabilité, ce n’était clairement pas bon pour l’Écosse.

Nicola et ses copains pourraient conduire le pays dans le sol tout en échappant aux critiques et en blâmant « Westminster ».

L’un des résultats d’une telle arrogance est que vous pensez pouvoir vous en sortir avec n’importe quoi.

L’enquête policière sur les finances du SNP est très intéressante.

Quelles que soient les décisions finales sur les personnes susceptibles d’être poursuivies, une chose est claire.

Sturgeon avait une emprise beaucoup trop serrée sur les finances de son parti.

Cela aurait dû être le plus grand signal d’alarme de tous que son mari se trouve être le directeur général du SNP.

Entre eux, le couple avait plus de contrôle que quiconque sur la tirelire.

Était-il approprié qu’un couple marié n’ait de comptes à rendre qu’envers l’autre en matière de financement des partis?

Faire la fête en désordre

Il semblerait que non. Notamment parce que Sturgeon et son mari, Peter Murrell, ont maintenant été placés en garde à vue et interrogés.

Le SNP doit rendre compte de 600 000 £ qui ont apparemment été mal dépensés lors d’une campagne d’indépendance.

Mais il y a une plus grande leçon dans la chute de Sturgeon, c’est que la façon dont elle s’est comportée et que les autres se sont comportés envers elle est exactement la raison pour laquelle elle et son parti sont maintenant dans le pétrin qu’ils sont.

Le culte de Nicola signifiait que la Première ministre s’en était tirée avec des choses qu’elle n’aurait jamais dû faire.

Et le culte n’était pas seulement dans la fête. C’était aussi dans les médias – et pas seulement dans les médias écossais flatteurs.

Sturgeon a presque certainement démissionné plus tôt cette année parce qu’elle savait la mauvaise nouvelle qui l’attendait, bien qu’elle le nie.

Pourtant, lorsqu’elle s’est retirée, la plupart des médias de ce pays l’ont marquée comme si un géant venait de passer.

La BBC l’a décrit comme une « bombe » envoyant des « ondes de choc » à travers la politique écossaise.

Partout, les gens louaient sa manière d’aborder la politique. Elle a été prodiguée en louanges.

Je ne pense pas avoir jamais vu des nécrologies politiques aussi flatteuses.

Tout cela pour une femme qui a échoué sur toutes les mesures visant à améliorer la vie du peuple écossais et qui a singulièrement échoué dans l’ambition de sa vie : créer une Écosse indépendante.

Je l’ai critiquée à plusieurs reprises ici pour les véritables échecs de son mandat de Premier ministre.

Mais trop de médias et ses collègues la traitaient comme une sainte.

Et même si elle avait été une sainte, personne ne s’en tirerait bien sous un tel éloge pour des vertus totalement imaginaires.

De la politique de Covid à la politique étrangère, des dépenses intérieures à la façon dont nous sommes gouvernés, Sturgeon a toujours prétendu qu’elle était meilleure que tout le monde.

Et c’est une règle empirique importante. Que tous ceux qui adoptent cette attitude s’avèrent être la personne la moins apte à la tenir.

UN PEU TROP DE FIERTÉ

J’en ai tellement marre de « Pride ». L’exagération est la pire des choses.

Les homosexuels de ce pays ont tous les droits. Il n’y a donc pas besoin d’avoir une journée de manifestations de « Pride », sans parler d’une fête d’un mois avec des sociétés cyniques qui nous gavent de drapeaux arc-en-ciel.

C’est le cynisme des entreprises que je déteste le plus. L’armée américaine et la Major League Baseball aux États-Unis font partie des personnes qui ont fait un bond en avant dans le mois de la fierté.

Mais je me souviens bien quand l’armée américaine licenciait les homosexuels qui servaient leur pays. Tout simplement parce qu’ils étaient homosexuels.

Et je ne suis pas sûr qu’il y ait suffisamment de sportifs homosexuels pour que les organisations sportives prétendent avoir de la « fierté ».

Et qu’en est-il de tous ces acteurs et studios hollywoodiens qui font preuve de «fierté» alors qu’ils sont l’industrie la plus soucieuse de s’assurer que les stars gays restent dans le placard.

C’est de l’hypocrisie je vous dis. Ce qui est une chose laide en soi. Comme la fierté.

SILVIO AVAIT DU STYLE

SILVIO BERLUSCONI est allé à la grande soirée bunga-bunga dans le ciel.

Les nécrologies de l’ancien Premier ministre italien se concentrent déjà sur sa personnalité colorée et, hum, ses passe-temps.

Mais j’espère qu’ils noteront aussi qu’il était une personnalité politique sérieuse.

Il a réussi à dominer la politique italienne pendant trois décennies et a été Premier ministre à quatre reprises.

Dans un pays que beaucoup pensent ingouvernable, Berlusconi a montré que c’était possible.

Avec un peu de style et d’humour aussi.

Ne nous précipitons pas pour mettre fin à toute utilisation de l’IA

NOUS entendons beaucoup parler des inconvénients de l’IA.

En fait, à peine une semaine se passe sans une nouvelle série de craintes que nous soyons sur le point d’être anéantis par une armée de cyborgs contrôlés par l’IA.

Mais nous devrions également nous concentrer sur ce que fait l’IA qui améliorera réellement nos vies.

Dans les hôpitaux de ce pays, par exemple, l’IA transforme déjà la manière et la rapidité avec lesquelles les médecins peuvent établir des diagnostics et traiter les patients.

Alors oui, soyons prudents. Mais n’arrêtons pas quelque chose qui pourrait faire beaucoup de bien s’il est dirigé dans le bon sens.

TRUMP EST-IL PIRE QUE LES AUTRES ?

NICOLA STURGEON et Donald Trump ne s’entendaient pas beaucoup en tant que politiciens.

Mais peut-être pourront-ils se consoler maintenant qu’ils se retrouvent tous les deux interpellés par la loi.

Parce que l’ancien président américain fait face à une nouvelle série de déboires juridiques.

Déjà cette année, il a fait face à un acte d’accusation pour de l’argent versé à la star du porno Stormy Daniels.

Il a également été reconnu coupable par un tribunal de New York d’avoir agressé sexuellement une femme dans un grand magasin de New York il y a deux décennies.

Mais aucun de ces cas n’a eu d’impact sur son vote.

De nombreux partisans inconditionnels de Trump ont déjà intégré dans leur opinion sur lui le fait qu’il n’est pas un vrai gentleman.

D’autres pensent encore que tout cela est un montage, comme les affirmations du Russiagate qui ont poursuivi Trump tout au long de sa présidence et qui étaient toutes une grosse fraude.

Il est compréhensible que de nombreux partisans de Trump soient d’accord avec lui sur le fait qu’une chasse aux sorcières est en cours.

Malheureusement, la dernière accusation portée contre lui est beaucoup plus grave.

C’est que Trump a emporté avec lui des boîtes et des boîtes de documents hautement classifiés lorsqu’il a quitté ses fonctions.

Un certain nombre de ces documents détaillés ces derniers jours sont d’une grande importance pour la sécurité nationale.

Les défenseurs de Trump sont occupés à souligner que de nombreuses personnes ont pris des documents après avoir quitté leurs fonctions, que les règles ne sont pas claires ou que des erreurs honnêtes peuvent être commises.

Dieu sait que le président Biden a pris des documents qu’il n’aurait jamais dû prendre lorsqu’il a quitté ses fonctions de vice-président en 2017.

Maintenant, Trump et ses partisans disent qu’il y a un double standard en jeu. Et d’une certaine manière, ils ont raison.

Hillary Clinton et le président Biden ont fait des choses qui devraient justifier une enquête sérieuse de la part des autorités.

Mais ni l’un ni l’autre n’ont été interrogés.

Il n’y a que Trump que les autorités continuent de poursuivre.

Et c’est là que réside une difficulté pour l’Amérique. Poursuivre Trump ressemblerait à une persécution politique digne d’une république bananière.

Pourtant, tous ces politiciens qui enfreignent les règles sont aussi assez banals.