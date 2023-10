Le culte de la « Reine du Canada » autoproclamée menace la Saskatchewan. village avec exécutions publiques

Une chef de secte extrémiste et ses partisans ont établi un camp dans un petit village de la Saskatchewan, à 83 kilomètres au nord-ouest de Maple Creek, près de la frontière de l’Alberta. Le groupe a appelé à l’exécution publique des élus et d’autres membres de la communauté et de ses environs.

Romana Didulo est connue comme une théoricienne du complot d’extrême droite QAnon. Elle s’est déclarée « Reine du Canada », entre autres titres, dont celui de leader autochtone nationale.

Elle a rassemblé des milliers de followers en promouvant les théories du complot et ce qu’elle appelle des décrets via les réseaux sociaux, notamment Telegram – une application de messagerie qui a gagné en popularité auprès de l’extrême droite.

Didulo et certains de ses partisans, qui se font appeler le « Royaume du Canada », parcourent le pays depuis un certain temps. Le 13 septembre, ils ont été forcés de quitter Kamsack, en Saskatchewan, par les habitants de la ville.

La secte s’est ensuite rendue au village de Richmound le 15 septembre et a séjourné dans l’ancienne école de Richmound, après avoir été invitée par le propriétaire du terrain.

Le maire de Richmound, Brad Miller, a déclaré que les habitants du village ne se sentent pas en sécurité avec eux.

« Cela s’est aggravé et les gens en ont de plus en plus assez, la santé mentale est de plus en plus grande. [concerns]plus effrayé », a déclaré Miller.

Thomas Fougère de Community TV, un média local indépendant basé à Medicine Hat, en Alberta, a couvert la présence de la secte à Richmound. Il a déclaré que les gens là-bas sont nerveux face aux croyances extrêmes du groupe, à leur comportement et à leur impact potentiel sur les enfants du village.

Le maire de Richmound, Brad Miller, a déclaré que les habitants du village ne se sentent pas en sécurité avec Romana Didulo et ses partisans. (CBC)

La cour de récréation, qui se trouve à proximité de l’école, est fermée aux enfants pour éviter qu’un enfant ne soit confronté.

Le 24 septembre, après avoir pris note du succès de Kamsack à chasser Didulo et ses partisans de la ville, les villageois de Richmound ont protesté avec des pancartes – faisant défiler leurs voitures près de l’école, klaxonnant et appelant la secte à partir.

« Les gens qui se trouvaient à l’intérieur de l’enceinte de l’école étaient tous très agités », a déclaré Fougère à propos des partisans de Didulo.

Avis de cessation et d’abstention

Lundi, les partisans de Didulo ont envoyé à l’administration du village au moins quatre courriels de « cessation et d’abstention », selon Miller. L’avis a également été publié sur Telegram et partagé sur d’autres plateformes de médias sociaux.

Il s’adressait au maire, aux conseillers du village, aux pompiers, aux membres de la GRC, à Fougère et à un professeur d’école — tous nommément — les accusant de corruption, d’intimidation et de harcèlement criminel, et qualifiant ces comportements de « dangereux », d’« illégaux » et de « immoral. »

Dans ses lettres et ses publications en ligne, Romana Didulo prétend être la « souveraine de la république du Canada ». Elle et ses partisans vivent actuellement dans une ancienne école à Richmound, en Saskatchewan. (Bitchute)

Dans la lettre, la secte menaçait que si le village ne suivait pas les décrets de la « reine », ils seraient jugés et « s’ils étaient reconnus coupables de « crimes contre l’humanité » ou de « trahison », ils feraient face à « une exécution publiquement diffusée contre vous-mêmes ». , et une dévastation imméritée sur vos enfants, petits-enfants et familles. »

« Soyez prévenu et préparé. WTP (Nous, le Peuple) vous regarde maintenant les yeux ouverts. Le rideau est tiré … Votre avenir est entre vos mains », lit-on dans le message.

Miller a déclaré qu’une réunion du conseil du village avait été convoquée peu de temps après la publication de cette lettre.

« Nous étions tous dégoûtés et effrayés », a déclaré Miller.

« Cela met tout le monde sur ses gardes. Les gens restent davantage dans leur maison. Leur tête est à 360°, ils pivotent. »

Intervention provinciale, présence de la GRC

Richmound a alerté le député de Cypress Hills, Doug Steele, de la situation.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CBC News jeudi, Steele a déclaré : « Bien que le gouvernement de la Saskatchewan ne dirige pas la police dans ses opérations quotidiennes ou ses activités d’application de la loi, je suis convaincu que la GRC prendra les mesures appropriées conformément à la Charte canadienne des droits et libertés. pour prévenir, enquêter et maintenir l’ordre impliquant les lois fédérales, provinciales et municipales dans le village de Richmound.

Le village de Richmound a bloqué cette cour de récréation, proche de l’école où réside la secte du « Royaume du Canada ». Le journaliste indépendant Thomas Fougère affirme qu’un homme lié à la secte a récemment retiré la cassette. (Proposé par Thomas Fougère)

Vendredi, le surintendant en chef. Tyler Bates, de l’équipe de gestion du district sud de la GRC, a déclaré que les agents enquêtaient actuellement sur les messages et courriels menaçants en ligne. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir plus de détails pour le moment, mais que Richmound verra une présence policière accrue.

« Nous suivons de très près les commentaires [and] « Les activités du groupe pour évaluer s’il y a ou non des aspects de criminalité en ce qui concerne leurs activités », a déclaré Bates.

Il a averti que tous les citoyens doivent suivre les mêmes règles et lois, même s’ils se sentent menacés.

« Nous voulons certainement nous assurer que cette situation se désagrège, qu’il ne continue pas à y avoir des émotions qui risquent de se transformer en comportement criminel. »

Quant aux menaces envoyées par courrier électronique et en ligne, Bates a déclaré qu’il s’agissait d’une situation complexe qui nécessite beaucoup d’évaluation et d’expertise.

» Menacer de nuire à la personne d’autrui relève certainement du domaine de la criminalité. Mais tout cela étant dit, de nombreuses enquêtes portent sur une menace indirecte. De nombreuses enquêtes portent sur les cyber-commentaires plutôt que sur les menaces directes. faire face aux interactions.

Interrogé mercredi sur la situation à Richmound, le premier ministre Scott Moe a déclaré que le ministère de la Justice discuterait de la question vendredi.

« [They] je pense qu’il fournira très certainement à la communauté des conseils et des options sur la façon dont elle peut en fin de compte protéger la sérénité de sa communauté. Et le gouvernement soutiendra cela », a déclaré Moe.

Des barrières ont été érigées autour de l’ancienne école où réside le culte du « Royaume du Canada ». L’école est une propriété privée. (CBC)

Prendre les menaces au sérieux

Le journaliste local Fougère a déclaré à CBC qu’il ne croyait pas que la secte allait réellement l’exécuter, mais a déclaré que le fait d’être nommé dans les courriels de menace et les publications en ligne était toujours préoccupant.

« Je ne sais pas qui lit ce genre de choses. Je ne sais pas dans quel genre d’état mental ils se trouvent. Je ne sais pas s’ils sont actuellement dans un véhicule en direction de Richmound, en Saskatchewan, avec un tas d’armes à feu. « Il y a beaucoup d’inconnues. Cela me rend un peu nerveux. Cela me rend un peu malade », a déclaré Fougère.

Le Dr Christine Sarteschi, professeur de travail social et de criminologie à l’Université Chatham de Pittsburgh, en Pennsylvanie, suit le mouvement de la « Reine du Canada » depuis des années.

« Ils semblent penser que les habitants de Richmound attaquaient la reine et qu’elle est en danger », a déclaré Sarteschi.

Christine Sarteschi est professeure agrégée de travail social et de criminologie à l’Université Chatham de Pittsburgh. Elle a suivi la propagation du mouvement citoyen souverain. (Dan Taekema/CBC)

Elle a déclaré que cette réaction était exagérée, ce qui est normal lorsqu’il s’agit de la « reine » et de ses partisans. Sarteschi a déclaré que la secte avait déjà proféré des menaces similaires d’« exécution publique » et qu’à sa connaissance, elle n’avait jamais commis de violence. Mais elle a ajouté que cela ne signifie pas que les menaces contre la population de Richmound ne doivent pas être prises au sérieux.

« Nous ne savons pas de quoi ils sont capables, mais ils sont très actifs », a déclaré Sarteschi.

« Des gens sont menacés. Leurs enfants et leurs petits-enfants sont menacés. Nous ne devons pas l’ignorer. Nous ne savons pas quelles sont leurs intentions. »

Sarteschi estime qu’il y a actuellement jusqu’à 12 adeptes de Didulo à Richmound. Ils organisent une rencontre pour les partisans et les nouvelles recrues potentielles le 14 octobre, ce qui, selon Sarteschi, est préoccupant.