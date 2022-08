Le culte de la personnalité de Donald Trump et l’érosion de la démocratie américaine

Commentez cette histoire Commentaire

L'ancien président Donald Trump a une emprise étau sur le parti républicain. Aucune allégation d'irrégularité ou d'illégalité, aucune préoccupation d'alimenter l'extrémisme et la violence, aucun entravement documenté de l'État de droit ne peut ébranler son apparente domination sur la droite américaine.

Ce mois-ci, il est apparu que le FBI enquêtait sur Trump pour possession illicite de documents américains classifiés, y compris des éléments prétendument liés à l’arsenal nucléaire américain. La réaction totalement partisane aux révélations n’a fait que renforcer le stock de Trump, générant des millions de dollars de dons à son comité d’action politique et alimentant l’indignation de la droite face à l’excès supposé de l’État. Pendant ce temps, les résultats d’une série d’élections primaires à travers le pays – notamment la défaite écrasante mardi de la représentante Liz Cheney (R-Wy0.) Par un challenger aligné sur Trump – ont renforcé la façon dont l’opposition interne du parti à Trump s’est généralement avérée être une condamnation à mort politique. Sur les 10 législateurs républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump pour son rôle dans l’incitation à l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021, seuls deux ont même une chance de revenir à la chambre l’année prochaine.

L’emprise de Trump sur le Parti républicain a conduit à la montée d’une nouvelle génération de législateurs républicains potentiels qui répètent les mensonges de l’ancien président sur les élections de 2020. Cela a de profondes implications pour les processus électoraux du pays : selon une analyse publiée par mes collègues cette semaine, près des deux tiers des nominations du GOP aux postes d’État et fédéraux ayant autorité sur les futures élections impliquent des candidats qui ont adopté des mensonges et des théories du complot sur le précédent. et nier sa légitimité.

Depuis que Trump a quitté ses fonctions, son influence sur les républicains a sans doute augmenté. Un sondage fictif auprès des participants à la conférence d’action politique conservatrice de droite au début du mois a vu l’enthousiasme pour Trump plus élevé que jamais. S’il choisit de lancer une campagne présidentielle en 2024, le gros de l’establishment républicain devrait se ranger docilement derrière lui. “Si vous regardez une analyse politique, il n’y a aucun moyen que ce parti reste uni sans le président Trump et ses partisans”, a déclaré le sénateur Lindsey O. Graham (RS.C.) à mes collègues l’année dernière. “Il n’y a pas de construction où la fête peut réussir sans lui.”

“Dans les 246 ans d’histoire de notre nation, il n’y a jamais eu un individu qui représente une plus grande menace pour notre République que Donald Trump.” Dick Cheney pic.twitter.com/erBPBNy8ah – Liz Cheney (@Liz_Cheney) 4 août 2022

C’est une situation plus familière dans d’autres parties du monde qu’aux États-Unis. La capture massive d’une aile de la politique américaine par ce qui est, comme l’a dit Cheney, un “culte de la personnalité” entourant un leader démagogique a un précédent limité dans l’histoire des États-Unis. Mais nous pouvons voir des variations actuelles du thème, entre autres, en Hongrie sous son Premier ministre nationaliste illibéral Viktor Orban, en Turquie sous le président de longue date Recep Tayyip Erdogan et en Inde sous le Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi.

Dans les trois pays, la faction dirigeante dans une démocratie parlementaire est devenue un vecteur de consolidation du pouvoir de la personnalité au sommet. Ils sont à différents stades de leur évolution : l’emprise d’Erdogan pourrait se relâcher, d’anciens alliés faisant défection et formant de nouveaux partis, tandis que Modi et Orban sont plus confortablement aux commandes. La démagogie majoritaire des dirigeants a conduit à l’érosion de leurs démocraties, qui, selon les critiques, sont devenues à des degrés divers des quasi-autocraties où les médias sont intimidés, les minorités ethniques ou religieuses sont intimidées et l’opposition marginalisée.

Ce phénomène est visible dans d’autres démocraties dominées par des factions illibérales, car la polarisation politique ne fait qu’approfondir les incitations à conserver le pouvoir et à punir ses opposants. “La dévotion zélée du Parti républicain à se débarrasser de quiconque conteste le dogme trumpien semble tout à fait trop familière”, a écrit l’universitaire Brian Klaas dans une chronique du Washington Post l’année dernière qui notait comment la fidélité républicaine à Trump était reflétée par les politiciens du parti au pouvoir en Pologne qui ont militarisé théories du complot sur les médias et l’establishment libéral.

« C’est un test décisif. Êtes-vous un vrai croyant, prêt à répéter la théorie même si vous n’y croyez pas vous-même ? » Klaas a écrit. « Si vous l’êtes, le parti vous accepte. Ce genre de test de loyauté corrosif a causé d’énormes dommages aux institutions démocratiques polonaises.

L’organisation de l’Amérique : la droite américaine suit le chemin de la Hongrie

Pour les États-Unis, il y a une longue piste pour un nouveau recul démocratique. Certains analystes estiment qu’il est nécessaire que tout le poids du système judiciaire pèse contre Trump, même si d’autres mettent en garde contre le dangereux précédent qu’il pourrait créer. Une minorité considérable d’Américains adhèrent au récit de Trump sur la victimisation et la persécution par l’establishment démocrate.

“Toute la présidence de Trump était sans précédent”, a répliqué Ruth Ben-Ghiat, historienne à l’Université de New York et spécialiste de la politique autoritaire du XXe siècle. «Il différait des anciens chefs d’État de l’un ou l’autre des partis en n’ayant aucun intérêt pour le bien-être public ou la politique de consensus. Ses objectifs étaient autocratiques : acquérir le pouvoir, domestiquer le GOP et faire prévaloir ses intérêts financiers et personnels sur les intérêts nationaux dans l’élaboration de la politique intérieure et étrangère. »

Les critiques républicains de Trump ont été démoralisés par la mesure dans laquelle la base du parti les a abandonnés et a afflué vers la bannière trumpiste. “Peut-être qu’il n’y aurait pas un raz-de-marée de personnes à venir, mais je ne pensais certainement pas que je serais seul”, a déclaré le représentant Adam Kinzinger (R-Ill.) Aux journalistes la semaine dernière. Avec Cheney, Kinzinger a siégé au comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du 6 janvier ; il ne cherche pas à être réélu en novembre.

Maintenant, Trump peut voir un moyen de passer outre les contrôles institutionnels et les instruments de responsabilité mis en place contre lui. Sean Illing, co-auteur du nouveau livre “The Paradox of Democracy” qui retrace la longue histoire des démocraties de plus en plus sensibles aux soi-disant autoritaires, a averti que les garde-corps démocratiques existants aux États-Unis pourraient ne pas tenir si un grand nombre de républicains votent pour des personnes qui « promettent explicitement de renverser l’État de droit ».