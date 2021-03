LOUIS Theroux lance son deuxième passage dans le monde merveilleusement excentrique de Tiger King Joe Exotic après l’emprisonnement de l’ancien gardien du zoo.

Le journaliste d’investigation de la BBC est de retour dans l’Oklahoma pour présenter le long métrage spécial Louis Theroux: Le culte de Joe Exotic.

L’émission unique est une nouvelle qui suscitera sans aucun doute l’enthousiasme chez les fans de la star culte de Netflix et du documentariste primé.

Louis a raconté comment l’histoire de Joe Exotic – qu’il a examinée pour la première fois dans America’s Most Dangerous Pets en grimpant dans des cages avec les animaux de Joe au Greater Wynnewood Exotic Animal Park – était devenue « plus étrange et plus grande » à son retour 10 ans plus tard.

Cela est en partie dû à Joe, de son vrai nom Joseph Maldonado-Passage, qui a connu une renommée en flèche en raison du documentaire suivant sur Tiger King, avant qu’il ne soit enfermé.

Le chanteur I Saw A Tiger, 58 ans, est derrière les barreaux après avoir été reconnu coupable d’un complot de meurtre contre rémunération et de multiples accusations de cruauté envers les animaux.

Le premier était centré sur son ennemi juré, la fondatrice de Big Cat Sanctuary, Carole Baskin, 59 ans, qui sera sans aucun doute référencée dans la nouvelle émission.

Alors qu’il est derrière les barreaux, l’équipe de campagne de Joe continue de se battre pour une grâce présidentielle pour la star de la télévision, ce qui a été refusé par Donald Trump peu de temps avant de quitter ses fonctions cette année.

Louis, comme dans beaucoup de ses émissions, a noué un lien avec Joe il y a dix ans dans le documentaire original et cela sera sans aucun doute ravivé lorsqu’il se plongera dans sa vie, ses amitiés et ses associés beaucoup plus.

En plus de parcourir des images inédites de 2011, le diffuseur révèle que Louis rencontrera «de vieux amis de son documentaire original, l’équipe essayant de le faire sortir de prison et les plus proches de Joe qui n’ont jamais parlé auparavant».

Parlant de son dernier projet, Louis a déclaré: «C’est l’une de ces histoires typiquement américaines, qui se déroule au cœur de l’Oklahoma, avec un casting de personnages presque trop colorés et plus grands que nature pour être crus.

«J’ai passé huit ou neuf jours à filmer au parc en 2011, au cours de trois visites distinctes.

«J’avais oublié combien nous avions tourné jusqu’à ce que je revienne dans les images pendant le verrouillage. C’est extraordinaire de voir combien il y en avait.

« Depuis lors, l’histoire est devenue plus étrange et plus grande, et en y retournant à la fin de l’année dernière, j’ai découvert un drame réel qui m’a conduit dans des directions auxquelles je n’aurais jamais pu m’attendre. »

Pendant ce temps, Clare Sillery, responsable de la mise en service, des documentaires, de l’histoire et de la religion de la BBC, a déclaré: «Dans ce suivi du premier regard révélateur de Louis sur la vie de Joe Exotic dans America’s Most Dangerous Pets, les téléspectateurs seront encore plus captivés. profondément dans le monde étrange de l’une des figures les plus notoires d’Amérique.

« Ce long-métrage spécial sera plein à craquer avec des images inédites et de toutes nouvelles interviews avec ceux de tous les côtés de l’histoire de Joe Exotic. »

Une date de sortie sur la BBC n’a pas encore été confirmée.