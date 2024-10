Le culte de Bethany Joy Lenz a eu un impact sur les connexions de « One Tree Hill »

Bethany Joy Lenz revient sur la décennie qu’elle a passée dans une secte, qui chevauchait le tournage de Une colline d’arbre. Dans son prochain livre Dîner pour vampires : la vie dans une émission de télévision culte (tout en étant également dans une véritable secte !)l’actrice a expliqué comment elle Une colline d’arbre Les co-stars étaient au courant de son implication et ont essayé de la mettre en garde contre le groupe lorsqu’elle a joué Haley James Scott dans la longue série Warner Brothers/CW.

Dans un extrait de son livre publié par PersonnesLenz se souvenait de la première fois où l’une d’elle Une colline d’arbre les co-stars l’ont confrontée à propos de sa « famille choisie » environ un an après le début du tournage. « Nous étions assis devant les gradins en train de filmer une scène de basket-ball à Laney High School, et il a commencé à me poser des questions sur ma famille », a-t-elle déclaré à propos de Craig Sheffer, qui a joué Keith Scott dans la série pendant trois saisons.

La star, qui s’est distancée de sa famille biologique à ce moment-làlui a plutôt parlé de sa « famille choisie » – un groupe d’étude biblique à Los Angeles dirigé par un pasteur nommé « Les » et qui avait emménagé dans une commune de l’Idaho. En écoutant son histoire, Lenz se souvient qu’il lui avait dit : « Vous savez que vous faites partie d’une secte, n’est-ce pas ? Elle s’est moquée de cette idée à l’époque en disant : « Les sectes sont bizarres. Les sectes sont des gens en robe qui chantent des choses folles et boivent du Kool-Aid. Ce n’est pas ce que nous faisons.

Getty Images



Cependant, à mesure qu’elle devenait de plus en plus ancrée dans le groupe et que son implication devenait un sujet de conservation en ligne, Lenz a déclaré qu’elle avait le sentiment que certains de ses collègues commençaient à prendre leurs distances.

« Je pouvais le voir sur leurs visages », a-t-elle déclaré, révélant qu’elle se contentait de décider « quel [she] Je voulais croire » et développer un sentiment de supériorité. « Mais je le justifierais, comme: ‘Je ne pourrais pas appartenir à une secte.’ C’est juste que j’ai accès à une relation avec Dieu et avec les gens d’une manière que tout le monde souhaite vraiment, mais ils ne savent pas comment l’obtenir.

Avec le recul, l’actrice a déclaré qu’elle regrettait que le fait d’être dans la secte ait eu un impact sur sa capacité à se rapprocher de la plupart de ses co-stars. « Cela me rend triste d’avoir raté beaucoup de relations que j’aurais pu avoir avec les acteurs et l’équipe », a-t-elle écrit.

Getty Images



Cependant, Lenz a ajouté qu’elle était « vraiment heureuse » d’avoir eu la chance de renouer avec certains d’entre eux après avoir quitté la secte en 2012. Aujourd’hui, Lenz anime le Reines du drame revoir le podcast avec Sophia Bush, Robert Earl Buckley et Hilarie Burton. Elle n’a pas encore confirmé si elle rejoindrait Bush et Burton lors du prochain réveil.