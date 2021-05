Le cuivre est «  le nouveau pétrole  » et pourrait atteindre 20000 dollars la tonne, selon les analystes

Widmer a également souligné qu’une augmentation de la volatilité résultant de la baisse des stocks n’était pas sans précédent, puisque les pénuries de nickel dans les entrepôts du LME en 2006/7 ont fait grimper les prix du nickel de plus de 300%.

Le backwardation se produit lorsqu’un actif sous-jacent se négocie à un prix plus élevé que le marché à terme pour cet actif.

« En lien avec cela, nous prévoyons des déficits du marché du cuivre et de nouvelles baisses des stocks, cette année et l’année prochaine », a déclaré Widmer.

Dans une note mardi, le stratège des produits de base de la Bank of America, Michael Widmer, a souligné que les stocks mesurés en tonnes sont maintenant aux niveaux observés il y a 15 ans, ce qui implique que les stocks couvrent actuellement un peu plus de trois semaines de demande. Cela survient alors que l’économie mondiale commence à s’ouvrir et à se redresser.

Le monde risque de « manquer de cuivre » alors que les déficits de l’offre et de la demande se creusent, selon Bank of America, et les prix pourraient atteindre 20 000 dollars la tonne métrique d’ici 2025.

Compte tenu de l’environnement fondamental et des stocks épuisés, Widmer a suggéré que le cuivre pourrait grimper à 13 000 $ / t dans les années à venir après avoir encaissé 10 000 $ la semaine dernière pour la première fois en une décennie.

Les prix du cuivre se situaient à un peu moins de 4,54 $ la livre jeudi à 5h30, heure de Londres, en hausse de 30% pour la session.

Après des déficits en 2021 et 2022, BofA s’attend à ce que le marché du cuivre se rééquilibre en 2023 et 2024 avant que de nouveaux déficits et une nouvelle baisse des stocks n’entrent en vigueur à partir de 2025.

«À notre avis, l’approvisionnement en ferraille est essentiel et notre analyse suggère que l’utilisation de la ferraille dans les fonderies / raffineries pourrait passer d’environ 4 200 tonnes en 2016 à 6 700 tonnes en 2025», a déclaré M. Widmer.

« Si nos attentes d’une offre accrue de matières secondaires, un marché non transparent, ne se concrétisaient pas, les stocks pourraient s’épuiser au cours des trois prochaines années, ce qui entraînerait des fluctuations de prix encore plus violentes qui pourraient porter le métal rouge au-dessus de 20000 $ / t (9,07 $ /kg). »

‘La nouvelle huile’

Parallèlement à la reprise économique plus large, la demande de cuivre est également stimulée par son rôle vital dans un certain nombre de secteurs industriels en croissance rapide, tels que les batteries de véhicules électriques et le câblage à semi-conducteurs.

David Neuhauser, fondateur et directeur général du fonds spéculatif américain Livermore Partners, a déclaré mercredi à CNBC que les métaux recevaient un vent arrière général d’un dollar plus faible et des mouvements croissants vers des infrastructures vertes.