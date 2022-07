Le cuivre est essentiel aux véhicules électriques, à l’énergie éolienne et solaire. Nous sommes à court d’approvisionnement

Un avenir entièrement électrique dépend fortement du cuivre, et des pénuries d’approvisionnement imminentes pourraient entraver les objectifs des nations d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050, selon un nouveau rapport de S&P Global.

À moins qu’une nouvelle offre importante ne devienne disponible, les objectifs climatiques seront “court-circuités et resteront hors de portée”.

Les véhicules électriques, l’énergie solaire et éolienne et les batteries pour le stockage de l’énergie fonctionnent tous au cuivre. Un véhicule électrique nécessite 2,5 fois plus de cuivre qu’un véhicule à moteur à combustion interne, selon S&P Global. Pendant ce temps, le solaire et l’éolien offshore nécessitent respectivement 2 et 5 fois plus de cuivre par mégawatt de capacité installée que l’électricité produite à partir de gaz naturel ou de charbon.

Le cuivre est également essentiel pour les infrastructures qui transportent les énergies renouvelables, en partie grâce à sa conductivité électrique et sa faible réactivité. Ses utilisations incluent les câbles, les transistors et les onduleurs.

“La transition énergétique va dépendre beaucoup plus du cuivre que de notre système énergétique actuel”, a déclaré à CNBC Daniel Yergin, vice-président de S&P Global. “Il y a juste eu l’hypothèse que le cuivre et d’autres minéraux seront là…. Le cuivre est le métal de l’électrification et l’électrification est une grande partie de ce qu’est la transition énergétique.”

Le rapport prévoit que la demande de cuivre doublera presque au cours de la prochaine décennie pour atteindre 50 millions de tonnes métriques d’ici 2035. D’ici 2050, la demande atteindra plus de 53 millions de tonnes métriques. Pour mettre ce chiffre en perspective, S&P Global a noté que c’est “plus que tout le cuivre consommé dans le monde entre 1900 et 2021”.

Le déploiement des énergies renouvelables représentera une grande partie de la pointe de la demande. S&P Global prévoit que le cuivre nécessaire pour les véhicules électriques, l’éolien, le solaire et les batteries triplera d’ici le milieu de la prochaine décennie. Cela se produira parallèlement à la croissance de la demande dans d’autres régions, poussant la demande de cuivre à des niveaux jamais vus auparavant.

Ce n’est pas aussi simple que de construire de nouvelles mines. Une nouvelle mine de cuivre met en moyenne 16 ans à démarrer, selon l’Agence internationale de l’énergie.

Pour le moment, l’augmentation de l’utilisation dans les mines existantes et l’accélération du recyclage peuvent répondre à une partie de la demande plus élevée.

S&P Global propose deux scénarios futurs dans le but de prévoir à quel point le marché sera court. Dans le cadre du ” scénario Rocky Road ” – dans lequel la production se poursuit en grande partie telle quelle – le déficit d’approvisionnement annuel atteindra près de 10 millions de tonnes métriques en 2035.

Dans le “scénario d’ambition élevée” plus optimiste – dans lequel les mines augmentent l’utilisation et accélèrent le recyclage – le marché sera toujours déficitaire pendant la majeure partie des années 2030.

“Dans l’un ou l’autre scénario, il n’y aurait pas assez d’approvisionnement pour répondre à la demande d’émissions nettes nulles d’ici 2050”, conclut le rapport.