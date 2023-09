Le cuivre est essentiel au climat. Le monde est très en retard en matière de production

Un travailleur portant des vêtements de protection résistant à la chaleur supervise la chaîne de production de moules en cuivre liquide à l’usine de fusion KGHM Polska Miedz SA à Glogow, en Pologne, le mardi 9 mars 2021. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Le docteur Copper, surnom donné au métal rouge omniprésent qui a historiquement pris le pouls de l’économie mondiale, est actuellement en train de diagnostiquer la santé de la transition vers les énergies propres. Naturellement conducteur cuivre est l’un des minéraux essentiels – avec le lithium, le cobalt et le nickel – dans la fabrication de véhicules électriques, de batteries de véhicules électriques, de panneaux solaires, d’éoliennes et de réseaux électriques qui relient les sources renouvelables aux maisons et aux entreprises. Pourtant, le pronostic quant à la capacité de l’industrie à fournir suffisamment de cuivre pour répondre à cette demande en croissance rapide n’est pas particulièrement rose. Rapports récents de S&P mondial, Bois Mackenziele Agence internationale de l’énergie et d’autres chercheurs concluent que même si la demande de cuivre pourrait presque doubler d’ici 2035, les sociétés minières ont du mal à suivre. Ce déficit menace non seulement d’entraver la croissance des énergies propres, mais également de court-circuiter l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, la référence pour éviter la calamité du changement climatique. Les solutions au problème comprennent l’amélioration des opérations minières existantes, le développement de nouvelles technologies d’extraction et l’intensification des efforts de recyclage. Dans le même temps, les réserves de cuivre étant limitées, l’industrie « a besoin de continuer à investir et de prendre des décisions concernant [new] projets d’extraction afin de répondre à la croissance future », a déclaré Nick Pickens, directeur de recherche pour l’exploitation minière mondiale chez Wood Mackenzie. « Malgré le fait que nous avons eu des prix du cuivre assez élevés au cours des deux dernières années, nous ne voyons pas le taux de sanction [of new projects] nécessaire pour combler ce déficit d’approvisionnement », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, les clients du cuivre, anticipant les pénuries, retardent les projets d’énergie propre ou réduisent leurs besoins en cuivre, un principe économique connu sous le nom de destruction de la demande. Par exemple, la hausse des coûts des matériaux, notamment le cuivre, et les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement ont ralenti la croissance du secteur. projets éoliens offshore. Les innovations techniques permettent à Tesla et à d’autres constructeurs de véhicules électriques de réduire la quantité de cuivre dans leurs véhicules et leurs batteries. La politique pourrait également jouer un rôle dans la destruction de la demande de cuivre. Un groupe d’organisations conservatrices dirigé par la Heritage Foundation, qui envisagent une victoire républicaine à l’élection présidentielle de 2024, a rédigé un document Projet 2025. Entre autres actions, cela démantelerait la plupart des projets d’énergie propre lancés par l’administration Biden. Et le 20 septembre, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a revu à la baisse bon nombre des engagements pris par le Royaume-Uni pour atténuer le changement climatique, notamment en retardant l’interdiction de la vente de nouveaux véhicules alimentés au gaz ou au diesel de 2030 à 2035, ce qui a eu un impact sur les investissements massifs de l’industrie automobile dans les véhicules électriques. Un manque « frappant » de production de cuivre et une nouvelle ère de demande Richard Adkerson a rejoint la société basée à Phoenix Freeport-McMoRan, l’une des plus grandes sociétés minières de cuivre au monde, en 1989 et en est devenu PDG il y a 20 ans. Au cours de cette période, il a été témoin de la nature cyclique du cuivre liée aux hauts et aux bas de l’économie mondiale. « Le cuivre était le produit le plus étroitement lié à la production industrielle », a-t-il déclaré. « Lorsque les cycles économiques se réveillaient, les stocks de cuivre diminuaient et les prix montaient. On savait que les ressources existaient, des investissements auraient lieu, les stocks se constitueraient et les prix baisseraient. »

À l’époque où Adkerson prenait les rênes de Freeport, la Chine devenait une superpuissance industrielle et un consommateur dominant de cuivre pour ses industries en plein essor de l’énergie solaire, éolienne et électrique, ajoutant « une toute nouvelle dimension à la demande qui n’existait pas auparavant », a-t-il déclaré. . À ce stade, le consensus était qu’il y aurait une réaction majeure de l’offre de cuivre. Au lieu de cela, ce qu’Adkerson a découvert, « c’est que les ressources n’étaient tout simplement pas là », a-t-il déclaré. « Il est frappant de constater à quel point le cuivre a été peu développé [globally] au cours des 20 dernières années. » Cela a présenté à l’industrie une toute nouvelle ère de demande de cuivre, a déclaré Adkerson. L’économie chinoise a ralenti, tandis que celles des États-Unis et de l’Europe s’efforcent de passer à une énergie propre. Ensuite, du côté de l’offre, il y a la faiblesse des investissements dans les projets miniers, stimulés par l’inflation, la hausse des taux d’intérêt, la situation en Chine et les troubles géopolitiques. « En fin de compte, cela conduit à une vision, que je partage avec d’autres, d’une pénurie imminente », a déclaré Adkerson.

Le personnel de sécurité de Freeport surveille le complexe minier de Grasberg de Freeport McMoRan, l’une des plus grandes mines d’or et de cuivre au monde, située dans la province reculée de Papouasie orientale en Indonésie. Les opérations indonésiennes de Freeport ont déclaré une production de 3 millions de tonnes de concentré de cuivre en 2022, un record annuel. Afp | Afp | Getty Images

Un facteur majeur de l’offre de cuivre est le long délai de mise en place de nouveaux projets miniers, une réalité inhérente aux stratégies d’investissement des sociétés minières. « L’exploitation minière est une activité à long terme », a déclaré Clayton Walker, directeur de l’exploitation de Rio Tinto Cuivre , dans un e-mail. « La mise en ligne d’un nouveau projet inédit peut prendre des décennies. » Il a cité la grande mine de cuivre de la société en Mongolie, qui, selon lui, a atteint une production souterraine durable cette année après plus de 20 ans d’exploration et de développement. La planification de délais aussi longs revient à ce que les sociétés minières de cuivre réduisent les risques liés à leur bilan, a déclaré Matt Murphy, analyste de l’industrie minière chez Barclays. « Ils veulent optimiser leurs calendriers de dépenses en capital pour s’assurer qu’ils ne soient pas confrontés à un point critique où ils dépensent bien au-delà de leur flux de trésorerie d’exploitation et s’endettent trop. » Ces horizons temporels peuvent également constituer une éternité pour les investisseurs extérieurs à la recherche de rendements à court terme. « Si une entreprise déclare qu’elle va construire un projet, certains investisseurs éviteront d’investir jusqu’à ce que le risque du projet ait été réduit », a déclaré Murphy. « Je pense que c’est la raison pour laquelle nous n’avons pas vu de capitaux affluer vers une nouvelle offre. » Comment les mineurs de métaux planifient l’avenir D’un autre côté, pour répondre à la demande actuelle et attendue de cuivre, les entreprises s’efforcent de tirer le meilleur parti de leurs actifs existants, ou friches industrielles. Walker a souligné les investissements récemment annoncés totalisant près d’un milliard de dollars pour développer l’exploitation minière souterraine, reconstruire une fonderie et apporter des améliorations à sa raffinerie sur l’exploitation de cuivre de Rio Tinto Kennecott, près de Salt Lake City, dans l’Utah. Kennecott est une exploitation vieille de 120 ans qui fournit environ 12 % de la demande américaine de cuivre. Rio Tinto, Freeport et d’autres sociétés minières travaillent également sur une technologie connue sous le nom de lixiviation, qui leur permet de récupérer le cuivre de gisements de sulfures à faible teneur qui n’étaient peut-être pas commercialement viables dans le passé. « La lixiviation nécessite des capitaux très limités, les coûts d’exploitation sont faibles, il n’y a pas d’émissions de carbone et généralement aucun permis n’est requis, ce qui constitue une part importante de l’exploitation minière traditionnelle », a déclaré Adkerson. Une autre innovation du côté de l’offre concerne l’automatisation et l’électrification des opérations, qui, au-delà des investissements initiaux, peuvent réduire les coûts de main-d’œuvre qualifiée, améliorer la sécurité et l’efficacité et aider les mineurs à atteindre leurs propres objectifs de zéro émission nette. Freeport a introduit la robotique dans sa mine souterraine de Grasberg en Indonésie et travaille avec chenille sur des camions de transport électriques géants à batterie, un élément des plans ambitieux de Caterpillar visant à terme à disposer de véhicules industriels autonomes sur la Lune. Dans son usine de Kennecott, Rio Tinto teste des camions électriques ainsi que des camions alimentés au diesel renouvelable.