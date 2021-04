Le cuivre atteint un sommet d’une décennie, les commerçants sur un effet économique possible

Le cuivre a atteint son plus haut niveau en plus d’une décennie.

Le produit largement utilisé s’échangeait au-dessus de 4,54 $ la livre jeudi, un niveau jamais vu depuis mars 2011. Il est souvent considéré comme un baromètre de la demande économique étant donné son utilisation dans un grand nombre d’applications industrielles.

Mais cela pourrait causer des problèmes pour les résultats de l’entreprise et l’impact de la transmission sur le consommateur. Déjà, un certain nombre de dirigeants ont mis en garde contre l’augmentation des coûts cette saison des résultats, y compris des entreprises aussi diverses que Caterpillar, Molson Coors et Kraft Heinz. Les pressions inflationnistes croissantes ont été sur le radar des investisseurs, bien que la Réserve fédérale ait jusqu’à présent considéré les augmentations comme à court terme.

« La question est » à la Fed ou pas à la Fed « . Et si vous pensez que la Fed a raison et que tous ces coûts sont transitoires, eh bien, c’est une erreur à court terme. Sinon, la Fed pourrait être derrière la courbe et l’économie est vraiment en train de gonfler l’inflation et ces coûts des matières premières sont ici pour rester, alors c’est un problème plus important pour les entreprises qui n’ont pas de pouvoir de fixation des prix », a déclaré jeudi John Petrides, gestionnaire de portefeuille chez Tocqueville Asset Management, à« Trading Nation »de CNBC.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi que l’inflation augmenterait au cours des prochains mois, mais a noté que des hausses de prix « ponctuelles » n’auraient que des « effets transitoires sur l’inflation ». La banque centrale a maintenu les taux inchangés pour guider l’économie américaine vers une reprise complète de la pandémie de coronavirus.

Pourtant, Petrides a déclaré que l’augmentation des prix des produits de base devrait s’auto-corriger, car une demande plus élevée stimule la production.

« Plus le prix augmente, plus la production augmente. Les prix plus élevés finiront tous par se corriger d’eux-mêmes, car cela conduira à plus de production, plus de semis, ce qui finira par conduire à des approvisionnements excédentaires, mais je pense que nous sommes encore tôt dans ce jeu », a-t-il ajouté. il a dit.

Nancy Tengler, directrice des investissements chez Laffer Tengler Investments, a un œil sur la hausse des prix des matières premières, mais ne s’inquiètera pas de la hausse de l’inflation jusqu’à ce qu’elle voit des augmentations de salaires.

« Un environnement inflationniste des matières premières est important pour l’inflation, mais le facteur le plus important est l’inflation des salaires, et nous sommes un peu inquiets à ce sujet », a déclaré Tengler lors de la même interview. «Si vous regardez en arrière aux années 70 et au début des années 80, lorsque nous avons vraiment vu une inflation galopante, il y avait beaucoup d’ajustements au coût de la vie dans les contrats que les syndicats avaient, donc cela a juste créé une spirale virtuelle de l’inflation parce que les exigences de augmenter les salaires était réel. «

Elle considère la hausse du cuivre et d’autres matières premières comme un élément positif jusqu’à présent et son entreprise a ajusté sa stratégie pour tirer parti de la demande.

« Nous pensons que ce supercycle des matières premières est motivé par la croissance et un changement dans le récit de l’énergie traditionnelle à l’énergie verte. Nous y croyons tellement que nous avons développé une stratégie autour de l’énergie verte du président Biden et de la décarbonisation planétaire », a déclaré Tengler. « La demande de cuivre va continuer. »

Le cuivre a augmenté de 27% en 2021. Les prix sont en hausse de 12% ce mois-ci.

Avertissement