Le cuir rouge vivo X90 Pro + apparaît sur la photo en direct et le teaser

Le produit phare vivo X90 Pro+ est attendu en décembre et les rumeurs disent que le téléphone aura un capteur d’appareil photo 1″ et une nouvelle puce ISP vivo V2. Le téléphone a maintenant montré sa marque Zeiss dans une photo en direct divulguée dans une couleur rouge cuir, similaire au X Fold +.

Plusieurs heures plus tard, un teaser d’apparence officielle est apparu, éclairant davantage le design en cuir, ainsi qu’une bande fantaisie sur tout le panneau, révélant l’appareil photo co-conçu par vivo et Zeiss apportera “Xtreme Imagination”.

Le teaser est apparu juste avant l’annonce par vivo d’une nouvelle version d’OriginOS, et nous espérons voir plus de teasers téléphoniques pendant l’événement pour l’interface utilisateur uniquement en Chine. Nous vous avons déjà apporté des nouvelles exclusives sur la configuration de l’appareil photo du X90 Pro + et nous avons déjà appris qu’il sera alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 2.









vivo X90 Pro+ en cuir rouge • vivo X Fold+ en cuir rouge

Source 1 • Source 2 (tous deux en chinois) | Passant par